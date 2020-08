Códigos secretos da Netflix em 2020: para encontrar séries e filmes escondidos

A Netflix possui atualmente um amplo catálogo. Apenas no Brasil, o serviço de streaming disponibiliza cerca de 80 mil títulos. Mas, ao segmentar o conteúdo de acordo com a preferência de cada usuário, o algoritmo da Netflix acaba reduzindo as opções de filmes e séries que aparecem em sua página inicial. Então, quem procura por títulos diferentes precisa sair da zona de conforto e pesquisar por conta própria. Com um pequeno truque, é possível ampliar consideravelmente o seu acervo na Netflix. Trata-se de um código que permite pesquisar filmes e séries que estão perdidos ou escondidos na plataforma. O truque funciona apenas quando se utiliza a Netflix em um navegador de Internet. Em primeiro lugar, você precisa estar logado na sua conta, em seguida, editar a parte final do link na web acrescentando o código numérico depois da palavra “genre”. Se você quiser assistir filmes de comédias românticas, por exemplo, basta acessar o endereço e acrescentar o código 5475 ao final, de maneira que ele fique assim:

Você deve estar se perguntando como saber quais são esses códigos, certo? Uma página norte-americana está disponibilizando (e atualizando diariamente) na web a lista completa com todos eles, de acordo com os gêneros e subgêneros. Desde sua estreia como serviço de streaming, em 2007, a Netflix já criou aproximadamente 100 mil categorias para segmentar os filmes de seu catálogo. Além da divisão por categorias, há também a possibilidade de procurar por tipos de filmes. Assim, você pode buscar apenas o gênero “drama”, ou a categoria “dramas baseados em histórias reais” (3653), por exemplo.

Com o truque, é possível acessar conteúdos raros, por exemplo, Histórias Satânicas (6998), Filmes de histórias em quadrinhos e super-heróis (10118), Dramas biográficos (3179), Filmes de fantasia (9744), Filmes de artes marciais (8985), Filmes de gangsters (31851), Comédias independentes (4195) e Musicais infantis (52843).

Para facilitar a vida dos usuários, a Bula preparou uma lista atualizada com todos os códigos secretos da Netflix em 2020.

Ação e aventura: 1365

Ação e aventura policial: 9584 Ação e aventura sobre espionagem: 10702 Ação, ficção científica e fantasia: 1568 Aventura: 7442 Clássicos de ação e aventura: 46576 Comédias de ação: 43040 Faroeste: 7700 Filmes asiáticos de ação: 77232 Filmes de artes marciais: 8985 Filmes de super-heróis e quadrinhos: 10118 Filmes militares de ação e aventura: 2125 Filmes sobre sequestro: 20541 Suspense de ação: 43048

Anime: 7424

Anime de comédia: 9302 Animes com drama: 452 Animes de ação: 2653 Animes de fantasia: 11146 Animes de ficção científica: 2729 Animes de terror: 10695 Animes longas-metragens: 3063 Histórias com animais: 5507 Séries de anime: 6721 Séries e filmes de animação para adultos: 11881

Clássicos: 31574

Clássicos de ação e aventura: 46576 Clássicos de suspense: 46588 Comédias clássicas: 31694 Dramas clássicos: 29809 Épicos: 52858 Faroestes clássicos: 47465 Ficção científica e fantasia clássicos: 47147 Filmes clássicos românticos: 31273 Filmes de guerra clássicos: 48744 Filmes noir: 7687 Musicais clássicos: 32392

Comédia: 6548

Anime de comédia: 9302 Aqui tem muita música: 13335 Comédias de fim de noite: 1402 Comédias de terror: 89585 Comédias pastelão: 10256 Comédias pastelão: 9702 Comédias políticas: 2700 Comédias românticas: 5475 Comédias sobre esportes: 5286 Comédias stund-up: 11559 Comédias teen: 3519 Humor ácido: 869 Pseudodocumentários: 26 Sátiras: 4922

Documentários: 6839

Documentários biográficos: 3652 Documentários históricos: 5349 Documentários políticos: 7018 Documentários sobre ciência e natureza: 2595 Documentários sobre crimes: 9875 Documentários sobre espiritualidade: 2760 Documentários sobre esporte: 180 Documentários sobre música e shows: 90361 Documentários sobre temática militar: 4006 Documentários sobre viagens e aventuras: 1159 Documentários socioculturais: 3675

Drama: 5763

Dramas baseados em livros: 4961 Dramas baseados na vida real: 3653 Dramas biográficos: 3179 Dramas clássicos: 29809 Dramas independentes: 384 Dramas LGBTQ: 500 Dramas militares: 11 Dramas policiais: 6889 Dramas políticos: 6616 Dramas românticos: 1255 Dramas sobre entretenimento: 5012 Dramas sobre esportes: 7243 Dramas sobre questões sociais: 3947 Dramas teen: 9299 Melodramáticos: 6384 Obras de época: 12123

Esportes: 4370

Artes marciais, boxe e luta: 6695 Filmes de artes marciais: 8985 Filmes sobre beisebol: 12339 Filmes sobre basquetebol: 12762 Filmes sobre futebol: 12549 Filmes sobre futebol americano: 12803 Comédias sobre esportes: 5286 Documentários sobre esporte: 180 Dramas sobre esportes: 7243 Boxe: 12443 Esportes e boa forma: 9327

Fé e espiritualidade: 26835

Documentários sobre espiritualidade: 2760 Fé e espiritualidade para crianças: 751423 Filmes sobre fé e espiritualidade: 52804

Ficção científica e fantasia: 1492

Ação, ficção científica e fantasia: 1568 Aventuras de ficção científica: 6926 Cults de ficção científica e fantasia: 4734 Ficção científica e aliens: 3327 Ficção científica e fantasia clássicos: 47147 Filmes de fantasia: 9744 Filmes de ficção científica: 3916 Filmes de terror com ficção científica: 1694 Suspense e ficção científica: 11014

Filmes de terror: 8711

Comédias de terror: 89585 Criaturas e monstros: 6895 Filmes de monstros: 947 Filmes de terror B: 8195 Filmes de terror com zumbis: 75405 Filmes de terror cult: 10944 Filmes de terror sobrenatural: 42023 Filmes sobre serial killers e de terror sangrento: 8646 Histórias satânicas: 6998 Terror adolescente: 52147 Terror com lobisomens: 75930 Terror com vampiros: 75804 Terror sobre mar aberto: 45028

Filmes cult: 7627

Comédias cult: 9434 Cults de ficção científica e fantasia: 4734 Filmes brega: 1252 Filmes de terror B: 8195 Filmes de terror cult: 10944

Filmes estrangeiros

Filmes africanos: 3761 Filmes alemães: 58886 Filmes asiáticos de ação: 77232 Filmes australianos: 5230 Filmes belgas: 262 Filmes britânicos: 10757 Filmes chineses: 3960 Filmes coreanos: 5685 Filmes da Europa Oriental: 5254 Filmes da Turquia: 1133133 Filmes do Oriente Médio: 5875 Filmes escandinavos: 9292 Filmes espanhóis: 58741 Filmes franceses: 58807 Filmes gregos: 61115 Filmes holandeses: 10606 Filmes indianos: 10463 Filmes irlandeses: 58750 Filmes italianos: 8221 Filmes japoneses: 10398 Filmes latino-americanos: 1613 Filmes neozelandeses: 63782 Filmes russos: 11567 Sudeste asiático: 9196

Filmes independentes:7077

Comédias independentes: 4195 Dramas independentes: 384 Filmes experimentais: 11079 Filmes independentes de ação e aventura: 11804 Filmes românticos independentes: 9916 Thrillers independentes: 3269

Filmes para toda a família: 783

Desenhos animados: 11177 Disney: 67673 Educacionais e vocacionais: 10659 Filmes baseados em livros infantis: 10056 Filmes para crianças de 0 a 2 anos: 6796 Filmes para crianças de 3 a 4 anos: 6218 Filmes para 5 a 7 anos: 5455 Filmes para 8 a 10 anos: 561 Filmes para 11 a 12 anos: 6962 Filmes para toda família: 51056 Histórias com animais: 5507 Música para crianças: 52843 Programas infantis: 27346

Filmes românticos: 8883

Comédias românticas: 5475 Dramas românticos: 1255 Filmes clássicos românticos: 31273 Filmes românticos independentes: 9916 Filmes românticos sensuais: 35800 Romances insólitos: 36103 Românticos favoritos: 502675

Música: 1701

Aqui tem muita música: 13335 Country e folk: 1105 Música para crianças: 52843 Musicais clássicos: 32392 Musicais da Disney: 59433 Musicais sobre entretenimento: 13573 Urbano e dança: 9472 World music: 2856

Natal: 1474017

Filmes alto-astral de Natal para toda a família: 1475066 Filmes besteirol de Natal para toda a família: 1475071 Filmes de Natal para crianças de 5 a 7 anos: 1477201 Filmes de Natal para crianças de 8 a 10 anos: 1477204 Filmes de Natal para crianças de 11 a 12 anos: 1477206 Filmes de Natal para toda a família — Canada: 1721544 Filmes de Natal para toda a família — Europa: 1527063 Romances de Natal: 1394527

Séries: 83

Comédias para a TV: 10375 Minisséries: 4814 Programas infantis: 27346 Programas sobre ciência e natureza: 52780 Reality shows: 9833 Séries britânicas: 52117 Séries clássicas: 46553 Séries com temática militar: 25804 Séries coreanas: 67879 Séries cult: 74652 Séries de ação e aventura: 10673 Séries de ficção científica e fantasia: 1372 Séries de mistério: 4366 Séries de terror: 83059 Séries documentais: 10105 Séries dramáticas: 11714 Séries policiais: 26146 TV sobre culinária e viagens: 72436

Séries Teen: 60951

Comédias teen: 3519 Dramas teen: 9299 Terror adolescente: 52147

Suspense: 8933

Clássicos do suspense: 46588 Filmes sobre máfia: 31851 Mistério: 9994 Suspense de ação: 43048 Suspense e ficção científica: 11014 Suspenses policiais: 10499 Suspenses sobrenaturais: 11140 Suspenses tórridos: 972 Thriller de espionagem: 9147 Thrillers independentes: 3269 Thrillers políticos: 10504 Thrillers psicológicos: 5505

Outros

Clássicos do cinema de arte: 29764 Filmes noir: 7687 Filmes sobre fé e espiritualidade: 52804 Filmes sobre máfia: 31851

