Cinco novas séries de horror de tirar o fôlego

Lovecraft Country (2020), Jordan Peele, Misha Green, J.J. Abrams — (HBO, HBO Go)

A série mais recente a dar o que falar é esta adaptação de um romance de Matt Ruff que reimagina a segregação racial dos EUA nos anos 1950 sob a perspectiva de elementos do imaginário de H. P. Lovecraft (1890-1937). O programa tem entre os produtores o cineasta Jordan Peele (que trabalha, aqui, ao lado de Misha Green e J. J. Abrams) e se aproveita da efeméride de 130 anos do nascimento de Lovecraft. É interessante perceber que a série surge num momento em que o mercado editorial brasileiro volta a se aquecer com antologias de contos do autor americano, referência incontornável do gênero.