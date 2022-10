As 10 cidades com mais livrarias no mundo

Embora muitos acreditem que a tecnologia irá substituir os livros impressos, ainda existem cidades que são verdadeiros refúgios para os leitores tradicionais. Em busca de cidades mais sustentáveis e criativas, a organização World Cities Culture Forum realiza pesquisas, eventos e reúne os líderes das metrópoles mais influentes de todo o mundo. Com base em dados disponibilizados pela instituição, a Revista Bula elaborou um ranking com as dez cidades que possuem o maior número de livrarias para cada 100 mil habitantes. A China foi o país que se destacou, com cinco cidades na lista: Nanquim, Chengdu, Hong Kong, Taipei e Xangai. A seleção não considerou as bibliotecas públicas de cada país, apenas lojas de livros novos e usados. A melhor cidade brasileira classificada foi Brasília, com média de 3,9 livrarias para cada 100 mil pessoas.

Lisboa, Portugal (35,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Lisboa é a maior cidade de Portugal. Sua população é de aproximadamente 550 mil habitantes. Considerada uma cidade global devido à sua importância em aspectos financeiros, comerciais, midiáticos, artísticos, educacionais e turísticos. Na literatura, a Feira do Livro de Lisboa é um dos eventos literários mais importantes do mundo e acontece desde 1930. A DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), órgão oficial do governo português, mostra que Lisboa é a cidade que, proporcionalmente, tem mais livrarias no mundo, são 35,9 lojas para cada 100 mil pessoas.

Melbourne, Austrália (33,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Melbourne é a segunda cidade mais populosa da Austrália, atrás apenas de Sidney. Conhecida como a capital cultural do país, o local é considerado um importante centro internacional de artes cênicas e visuais na Oceania. Com uma população de aproximadamente 5 milhões de moradores, Melbourne é a segunda cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 33,9 lojas para cada 100 mil pessoas.

Nanquim, China (29,4 lojas para cada 100 mil pessoas) Nanquim é a capital da província de Jiangsu e a segunda maior cidade da região leste da China, com uma população de mais de 9 milhões de pessoas. A cidade é um importante centro de cultura, educação e pesquisa. Nanquim 30 universidades, sendo um dos três principais centros chineses de pesquisa científica. A proporção de estudantes universitários em relação à população total ocupa o primeiro lugar entre as grandes cidades do país. Nanquim é a terceira cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 29,4 lojas para cada 100 mil pessoas.

Chengdu, China (21,6 lojas para cada 100 mil pessoas) Chengdu é uma cidade do sudoeste da China, capital da província de Sichuan. Com cerca de 16 milhões de habitantes, o local é um importante polo econômico e cultural do país. A cidade também é a quarta do mundo com o maior número de livrarias por habitantes, com cerca de 21,6 unidades para cada 100 mil pessoas. Além dos livros, o que mais atrai turistas para a cidade são os centros de pesquisa e preservação de pandas gigantes.

Buenos Aires, Argentina (20,1 lojas para cada 100 mil pessoas) Para os que adoram caminhar por livrarias antigas e charmosas, Buenos Aires pode ser um verdadeiro paraíso. Com aproximadamente 2,8 milhões de habitantes, a capital da Argentina é a quinta cidade do mundo com o maior número de livrarias por habitantes: são 20,1 unidades para cada 100 mil pessoas. E há algumas que são verdadeiras joias, como a El Ateneo Grand Splendid, eleita a segunda livraria mais bonita do mundo pelo jornal inglês “The Guardian”.

Barcelona, Espanha (19,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Barcelona é a capital da comunidade autônoma da Catalunha e o segundo município mais populoso do país, com uma população de 1,7 milhão de habitantes. Conhecida como capital do modernismo catalão, a cidade é uma das grandes referências culturais da Europa e a sexta cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 19,9 lojas para cada 100 mil pessoas, com destaque para a lendária Altair, especializada em literatura de viagens.

Hong Kong, China (17,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Hong Kong é uma das regiões administrativas da China e um dos destinos mais importantes da Ásia. É um lugar cosmopolita, com quase 8 milhões de habitantes e o maior número de arranha-céus do mundo. A cidade também se destaca pelo número de livrarias que possui, sendo a sétima colocada do ranking: são, em média, 17,9 unidades para cada 100 mil habitantes.

Taipei, China (16,7 lojas para cada 100 mil pessoas) Apesar de pequena em território, Taipei possui muitas semelhanças com grandes metrópoles chinesas e abriga 2,7 milhões de habitantes. Localizada ao norte de uma região conhecida como Ilha Formosa, a cidade tem sua economia voltada para a produção de alta tecnologia. Mas, a tradição da leitura não perdeu espaço: Taipei abriga, em média, 16,7 livrarias para cada 100 mil habitantes. A rede mais conhecida é a Eslite, que tem mais de uma dezena de lojas na cidade.

Xangai, China (15,7 lojas para cada 100 mil pessoas) Xangai é a maior cidade da China e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de 26 milhões de habitantes. A cidade é um destino turístico famoso por seus marcos históricos e por sua reputação como um centro cosmopolita cultural. Xangai possui também uma grande quantidade de livrarias, com cerca de 15,7 unidades para cada 100 mil pessoas.