12 ótimos filmes sobre o valor da amizade para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Em homenagem ao Dia do Amigo, comemorado no dia 20 de julho, a Bula reuniu em uma lista 12 ótimos filmes sobre amizade: seis da Netflix e seis do Amazon Prime Video. A data surgiu por iniciativa de um argentino, que se inspirou na chegada do homem à Lua e enviou mais de quatro mil cartas para diversas cidades, com o objetivo de instituir um dia de celebração à união entre as pessoas. Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) também proclamou uma comemoração parecida: o Dia Internacional da Amizade, 30 de julho. Os longas selecionados pela Bula mostram a importância de se ter alguém com quem dividir não só os momentos felizes, mas também as dificuldades. Entre eles, destacam-se “Antes de Partir” (2007), de Rob Reiner; e “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), de Stephen Chbosky.

Deixe a Neve Cair (2019), Luke Snellin O filme conta quatro histórias de amor e amizade que acontecem na pequena cidade de Gracetown, na véspera do Natal. Julie se apaixona por um cantor famoso que encontra no trem, Tobin busca coragem para se declarar para Angie, sua melhor amiga; Dorrie tenta chamar a atenção de Tegan, e Addie se sente ignorada pelo namorado, Jeb. O filme é inspirado na obra “Let It Snow”, de Maureen Johnson, John Green e Lauren Myracle.

Quase 18 (2017), Kelly Fremon Nadine nunca teve uma boa relação com a mãe e o irmão mais velho, mas sempre foi apegada ao pai. Quando ele morre, ela sente que a única pessoa com quem ainda pode contar é Krista, sua melhor amiga da escola. Mas, tudo se complica quando Nadine descobre que Krista está namorando com o seu irmão, Darian. Sentindo-se completamente sozinha, Nadine começa a tomar atitudes egoístas e inconsequentes.

Viagem das Garotas (2017), Malcolm D. Lee Para se reaproximar de seu grupo da faculdade, a escritora Ryan Pierce convida três amigas para uma viagem: Sasha, uma jornalista com problemas financeiros, Lisa, uma enfermeira e mãe solteira estressada; e Dina, uma festeira impulsiva e desempregada. As quatro vão para o festival Essence Music, onde Ryan será a oradora principal. Ao longo dos dias, elas se divertem e se reconectam, mas algumas brigas colocam a amizade delas em risco.

Um Senhor Estagiário (2015), Nancy Meyers Jules Ostin é a criadora de um bem-sucedido site de vendas, que cresceu de maneira surpreendente em menos de dois anos. Ela inicia um projeto para contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa. O anúncio atrai Ben Whittaker, um viúvo de 70 anos que está cansado da vida monótona de aposentado. Ben consegue a vaga e, aos poucos, conquista a confiança de Jules, que passa a vê-lo como um confidente.

Antes de Partir (2007), Rob Reiner O bilionário Edward Cole e o mecânico Carter Chambers são dois pacientes com câncer que dividem o mesmo quarto de hospital. Sabendo que têm poucos meses de vida, eles decidem escrever uma lista com todos os sonhos que desejam realizar antes de morrer. Animados, Edward e Carter fogem do hospital e viajam pelo mundo, seguindo seus sonhos e aproveitando os últimos dias de vida.

Clube dos Cinco (1985), John Hughes No Colégio Shermer, cinco alunos que cometeram pequenos delitos são colocados em detenção. Apesar de frequentarem a mesma escola, eles pertencem a classes sociais diferentes e não são amigos. Confinados por nove horas, os estudantes devem escrever uma redação sobre o que pensam de si mesmos. Com o passar do tempo, eles começam a se abrir uns com os outros e compartilham seus maiores segredos.

Amazon Prime Video

Amigos para Sempre (2019), Neil Burger Dell Scott está procurando uma forma de recomeçar a vida. Ele está em liberdade condicional há pouco tempo, desempregado e proibido de ver o filho. A oportunidade aparece quando ele é contratado para ser o cuidador de Phillip, um homem rico e tetraplégico que mora em uma sofisticada cobertura em Nova York. Aos poucos, nasce uma improvável amizade entre os dois, que redescobrem juntos a alegria de viver.

Green Book (2018), Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio e aceita trabalhar como motorista para Don Shirley, um celebrado pianista negro. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Mas, aos poucos, Tony e Don se tornam bons amigos. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019.

Últimos Dias em Havana (2017), Fernando Pérez Miguel é um lavador de pratos que sonha em se mudar para Nova York. Ele vive em Havana com outro homem chamado Diego, que é portador de HIV. Os dois têm uma ligação de amizade muito forte e Diego encontra em Miguel o incentivo para continuar lutando por sua vida. Mas, o relacionamento deles é completamente abalado quando Miguel finalmente recebe o visto da embaixada norte-americana.

Parceiras Eternas (2014), Susanna Fogel Paige e Sasha são amigas inseparáveis, mas a relação das duas começa a mudar quando elas passam a viver fases diferentes. Sasha, que é lésbica, sofre com as garotas imaturas que conhece, e sua carreira está estagnada. Ao mesmo tempo, Paige está namorando um médico atencioso e se sente realizada no trabalho. Apesar de amar a amiga, Sasha sente ciúmes dela.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie, um aluno do ensino médio, sofre de depressão desde a infância e acaba de receber alta de uma instituição psiquiátrica. Ele está com dificuldades para interagir em sua nova escola e se sente deslocado o tempo todo, até que conhece os irmãos Patrick e Sam. Ao lado de seus novos amigos, Charlie vive novas experiências e descobre os prazeres da adolescência.