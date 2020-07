10 filmes novos do Amazon Prime Video que são melhores do que você imagina

O conselho de não julgar um livro pela capa também se aplica aos filmes. Alguns não têm fotos, sinopse e nem títulos atrativos, mas escondem agradáveis surpresas para os que se dispõem a assisti-los. Para ajudar os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista dez longas dos últimos anos que são melhores do que aparentam. As produções selecionadas estão disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon. Dentre elas, destacam-se “As Loucuras de Rose” (2019), de Tom Harper; e “O Eterno Feminino” (2018), dirigido por Natalia Berinstain. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Instinto Materno (2020), Olivier Masset-Depasse Rose-Lynn é uma cantora de Glasgow, na Escócia, que sonha em se tornar uma estrela da música country nos EUA. Isso parece impossível, já que ela acaba de sair da prisão, está desempregada e precisa cuidar de dois filhos pequenos. Forçada a encarar as responsabilidades, Rose não vê outra saída a não ser trabalhar como faxineira. Mas, ela acredita que é uma situação temporária e tenta convencer outras pessoas a ajudá-la.

A Maratona de Brittany (2019), Paul Downs Colaizzo Aos 27 anos, Brittany Forgler leva uma vida totalmente desregrada, com muitas festas, bebidas e relacionamentos tóxicos. Em uma visita ao médico, ela tenta conseguir uma receita de antidepressivo, mas acaba ouvindo que precisa criar hábitos saudáveis para melhorar de vida. Sem dinheiro para ir à academia, ela decide começar a correr no quarteirão de casa. Após alguns treinos, ela tem uma ideia ainda mais ousada: participar da maratona de Nova York.

As Loucuras de Rose (2019), Tom Harper Rose-Lynn é uma cantora de Glasgow, na Escócia, que sonha em se tornar uma estrela da música country nos EUA. Isso parece impossível, já que ela acaba de sair da prisão, está desempregada e precisa cuidar de dois filhos pequenos. Forçada a encarar as responsabilidades, Rose não vê outra saída a não ser trabalhar como faxineira. Mas, ela acredita que é uma situação temporária e tenta convencer outras pessoas a ajudá-la.

Hustlers (2019), Lorene Scafaria Destiny se torna amiga de Ramona, que lhe ensina como se dar bem com a clientela do clube onde as duas trabalham como strippers. Mas, com a crise financeira de 2008, os homens de Wall Street param de frequentar o local e as dançarinas deixam de lucrar. Então, Ramona e Destiny decidem elaborar um esquema para dopar alguns clientes ricos e faturar em cima de seus cartões de crédito. O filme é baseado em fatos reais.

Baseado em Fatos Reais (2018), Roman Polanski Durante o lançamento de seu livro, Delphine conhece Elle, uma fã que lhe pede um autógrafo. Elle também é escritora e trabalha como ghost writer em biografias de celebridades. Em busca de conselhos, Elle se aproxima cada vez mais de Delphine e as duas vão se tornando próximas. Por mais que às vezes se sinta incomodada com as intromissões da nova amiga, Delphine não tem coragem de dispensá-la.

No Portal da Eternidade (2018), Julian Schnabel O filme se passa em 1888 e acompanha os últimos anos da vida de Vincent Van Gogh. Após sofrer com a rejeição de suas pinturas em Paris, Van Gogh decide ouvir o conselho de seu amigo, Paul Gauguin, e se muda para Arles, no sul da França. Recluso e melancólico, acaba se afastando de Gauguin e enfrenta uma depressão, ao mesmo tempo em que trabalha nos quadros mais famosos de sua carreira.

O Eterno Feminino (2018), Natalia Berinstain O filme é baseado na história de Rosario Castellanos, um dos maiores nomes da literatura mexicana do século 20. Nos anos 1950, ela era uma universitária introvertida e deslocada, lutando para ter a voz ouvida numa sociedade dirigida por homes. Prestes a se tornar escritora, ela viveu uma tumultuosa história de amor com o professor de filosofia Ricardo Guerra.

Ponto Cego (2018), Carlos López Estrada Em Oakland, na Califórnia, o ex-presidiário Collin cumpre os últimos dias de liberdade condicional. Proibido de sair da cidade, tenta não se envolver em problemas para não voltar para a cadeia. Quando ele e o melhor amigo, Miles, presenciam uma troca de tiros envolvendo policiais, eles hesitam sobre a melhor coisa a se fazer. Collin não consegue esquecer a cena, mas não quer enfrentar a polícia.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada escola Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a bailarina Patricia desaparece da instituição misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras sobre o desaparecimento de Patricia.