Os 12 melhores filmes de mistério para ver na Netflix

A Bula reuniu em uma lista 12 ótimos suspenses cheios de mistérios instigantes para assistir na Netflix. A seleção contempla tanto filmes recentes quanto clássicos, todos bem-avaliados pelo público e pela crítica especializada em cinema. Foram escolhidos longas com reviravoltas surpreendentes, que confundem e brincam com as expectativas de quem assiste. Dentre eles, destacam-se “Lost Girls: Os Crimes de Long Island” (2020), de Liz Garbus; “Rastros de Um Sequestro” (2017), de Jang Hang-jun; e “Se7en — Os Sete Crimes Capitais” (1995), de David Fincher. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Legado nos Ossos (2020), Fernando González Molina Um ano após prender o criminoso responsável por uma série de assassinatos na pequena cidade de Baztán, na Espanha, a inspetora Amaia precisa retornar ao local para uma nova missão. Agora, ela deve descobrir quem está por trás do suicídio de vários presos, que deixam como pista um bilhete escrito “tarttalo”. “Legado nos Ossos” é continuação do filme “O Guardião Invisível” (2017), também disponível na Netflix.

Lost Girls: Os Crimes de Long Island (2020), de Liz Garbus Quando a filha de Mari Gilbert desaparece, ela passa meses fazendo uma campanha para que a polícia investigue corretamente o caso. Mas, diante da indiferença das autoridades, Mari começa a seguir as pistas e procurar a filha por conta própria no condomínio fechado de Long Island, onde ela foi vista pela última vez. Durante a busca, Mari descobre que várias outras mulheres desapareceram nas mesmas condições. O filme é baseado em fatos reais.

Fratura (2019), Brad Anderson Ray viaja por uma estrada isolada com sua mulher, Joanne, e sua filha de seis anos, Peri. Quando eles param para descansar, Peri cai em uma vala e quebra o braço. Preocupado, Ray dirige para o hospital mais próximo e implora para que atendam a garota rapidamente. Enquanto Joanne leva Peri para fazer um exame, Ray acaba dormindo na sala de espera. Quando acorda, ele descobre que sua família desapareceu.

A Morte te dá Parabéns (2017), Christopher B. Landon Tree é uma estudante universitária presunçosa e arrogante, que não se importa em maltratar as pessoas. No dia de seu aniversário, ela é brutalmente assassinada por um homem de máscara. Mas, logo depois ela acorda no início desse mesmo dia, sendo morta novamente. Tree percebe que está em um looping, retornando no tempo repetidamente. Mesmo sem saber por que isso está acontecendo, ela resolve aproveitar a oportunidade para descobrir quem é seu assassino.

Rastros de um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

The Discovery (2017), Charlie McDowell Will é filho de Thomas Harbor, um cientista que conseguiu provar a existência de vida após a morte. Depois dessa descoberta, os números de suicídio aumentaram muito em todo o mundo e Will acredita que seu pai é o culpado. Em uma viagem de balsa, Will conhece Isla, uma garota misteriosa, e se apaixona por ela. Mas, com o tempo, ele percebe que Isla esconde muitos traumas e pensamentos suicidas.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

El Desconocido (2015), Dani de la Torre Carlos é um executivo bancário que está passando por uma crise em sua vida pessoal. Seguindo sua rotina, ele se prepara para levar os dois filhos na escola. Ao ligar o carro, ele recebe uma ligação informando que uma bomba foi implantada debaixo de seu assento. Caso o veículo pare, ela será acionada. Para não colocar os filhos em perigo, Carlos deve seguir atentamente as ordens da voz desconhecida.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

A Filha do General (1999), Simon West Joe Campbell é um conceituado general, cotado para compor uma chapa que concorrerá à presidência dos EUA. Mas, seus planos são interrompidos quando sua filha, a bela capitã do exército Elizabeth, é brutalmente assassinada. O detetive Paul Brenner e a psicóloga Sarah Sunderland são chamados para investigar o caso. Juntos, eles descobrem que corruptos do exército estão envolvidos no assassinato.