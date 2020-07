12 filmes do Amazon Prime Video que vão prender sua atenção do início ao fim

O Presente (2014), Joel Edgerton e Ivan Petukhov

Simon e Robyn são recém-casados que recebem, inesperadamente, um velho amigo de Simon, conhecido como Gordo. Com o passar do tempo, as visitas e os presentes indesejados de Gordo começam a incomodar o casal, que deseja privacidade. Quando Simon pede que o amigo se afaste, Gordo começa a persegui-los. Confusa com a situação, Robyn tenta descobrir o que seu marido fez no passado para provocar a ira de Gordo.