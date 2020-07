10 ex-estrelas pornôs que se arrependeram da profissão

4 — Jessie Rogers

Nascida em Goiânia, no Brasil, e criada nos Estados Unidos, Jessie Rogers entrou na indústria pornográfica logo após completar 18 anos, atuando em mais de 100 filmes. “Eu não estava pensando sobre as consequências, eu apenas queria o dinheiro e a validação que as pessoas me davam”, disse Jessie. Ela desistiu da carreira em 2012, alegando ter sido violentada por um ator veterano. Segundo Jessie, as atrizes não gostam do que fazem, usam drogas para parecer que estão se divertindo.