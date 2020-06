Desafio da Literatura Brasileira: você leu no máximo seis desses 100 livros

Em 2003, um desafio literário causou alvoroço nas redes sociais: o desafio da BBC. O desafio, em si, não tem relação alguma com a emissora britânica. Provavelmente ele foi assim batizado por ser baseado numa pesquisa realizada pela BBC nesse mesmo período. Desde então, tem circulado uma lista que desafia os leitores de todo o mundo: “você não leu mais que seis livros dentre estes”. Como não há no desafio da BBC nenhum livro da nossa literatura, parti da mesma premissa e elenquei 100 livros da literatura brasileira para propor o mesmo desafio: você leu, no máximo, seis dos cem livros listados abaixo.

Os livros listados aqui não são necessariamente os melhores ou mais importantes da nossa literatura, e talvez nem mesmo dentre os de seu próprio autor. Foram escolhidos aleatoriamente e poderiam, claro, estar elencados quaisquer outros. O objetivo, aqui, é mostrar quão vasta é a nossa produção literária, ainda que a literatura brasileira seja uma literatura muito jovem e, dessa forma, incentivar a leitura dos nossos autores. Apesar de jovem, temos uma produção literária bastante qualificada. E, ainda que não a tivéssemos; ainda que ela fosse a mais medíocre — é nossa! Piores seríamos sem ela.

Mas não se preocupe se você não leu mais que seis dos 100 aqui listados: nunca é tarde para começar e, quem sabe, esta lista não sirva como guia para uma incursão em nossas letras? Prevalece uma certeza: é muito maior o prazer de ler uma grande obra pela primeira vez que o de encher o peito ao dizer que já se leu tudo.

1 — O Coronel e o Lobisomem, José Cândido de Carvalho 2 — Chapadão do Bugre, Mário Palmério 3 — A Fome, Rodolfo Teófilo 4 — As Meninas, Lygia Fagundes Telles 5 — A Maçã no Escuro, Clarice Lispector 6 — Magma, Guimarães Rosa 7 — Maíra, Darcy Ribeiro 8 — Os Sertões, Euclides da Cunha 9 — O Livro dos Homens, Ronaldo Correia de Brito 10 — Basileu, Eduardo Frieiro 11— A Trombeta do Anjo Vingador, Dalton Trevisan 12 — A Faca de Dois Gumes, Fernando Sabino 13 — Maleita, Lúcio Cardoso 14 — Hospício é Deus, Maura Lopes Cançado 15 — Os Tambores de São Luís, Josué Montello 16 — Relíquias de Casa Velha, Machado de Assis 17 — A Serra dos Dois Meninos, Aristides Fraga Lima 18 — Éramos Seis, Maria José Dupré 19 — O Caminho para a Distância, Vinicius de Moraes 20 — Farda, Fardão, Camisola de Dormir, Jorge Amado 21 — Clarissa, Erico Verissimo 22 — Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida 23 — Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles 24 — Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro 25 — Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves 26 — Memorial de Maria Moura, Rachel de Queiroz 27 — A Idade do Serrote, Murilo Mendes 28 — Ópera dos Mortos, Autran Dourado 29 — Confissões de Minas, Carlos Drummond de Andrade 30 — A Senhorita Simpson, Sérgio Sant’Anna 31 — Confiteor, Paulo Setúbal 32 — Cabeça de Papel, Paulo Francis 33 — Histórias de Alexandre, Graciliano Ramos 34 — Inventário, Laís Corrêa de Araújo 35 — Os Timbiras, Gonçalves Dias 36 — Cartas Chilenas, Tomás Antônio Gonzaga 37 — Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Rubem Fonseca 38 — Carlos Lacerda: a República das Abelhas, Rodrigo Lacerda 39 — A Confederação dos Tamoios, Gonçalves de Magalhães 40 — O Beijo no Asfalto, Nelson Rodrigues 41 — Macunaíma, Mário de Andrade 42 — Estrela da Vida Inteira, Manuel Bandeira 43 — Dona Sinhá e o Filho Padre, Gilberto Freyre 44 — O Cão sem Plumas, João Cabral de Melo Neto 45 — O Coronel de Macambira, Joaquim Cardozo 46 — Memórias Sentimentais de João Miramar, Oswald de Andrade 47 — Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus 48 — Você vai Voltar pra Mim e Outros Contos, Bernardo Kucinski 49 — E se Deus For um de Nós?, Tadeu Sarmento 50 — O Uraguai, Basílio da Gama 51 — A Solidão do Demônio, Paulo Bentancur 52 — Cobra Norato, Raul Bopp 53 — A Pesca da Baleia, João Alphonsus 54 — Cinzas do Norte, Milton Hatoum 55 — Fogo Morto, José Lins do Rego 56 — O Fiel e a Pedra, Osman Lins 57 — Mano, a Noite Está Velha, Wilson Bueno 58 — O Cemitério dos Vivos, Lima Barreto 59 — A Duração do Dia, Adélia Prado 60 — Tremor de Terra, Luiz Vilela 61 — Pornopopeia, Reinaldo Moraes 62 — Becos da Memória, Conceição Evaristo 63 — Leão de Chácara , João Antônio 64 — Boca do Inferno, Ana Miranda 65 — Reino das Cebolas, Cíntia Moscovich 66 — Canteiros de Saturno, Ana Maria Machado 67 — Onde Terminam os Dias, Francisco de Moraes Mendes 68 — A Isca, Júlia Lopes de Almeida 69 — Contos Gauchescos, Simões Lopes Neto 70 — Cenas de Rua, Ângela Lago 71 — Destinos, Adelina Lopes Vieira 72 — Lira dos Vinte Anos, Álvares de Azevedo 73 — As Vítimas-Algozes Joaquim Manuel de Macedo 74 — Os Caretas, Nola Araújo 75 — Exaltação, Albertina Bertha 76 — Aventuras de Diófanes, Teresa Margarida da Silva e Orta 77 — Um Casamento no Arrabalde, Franklin Távora 78 — Úrsula, Maria Firmina dos Reis 79 — Dom Quixote das Crianças, Monteiro Lobato 80 — Meu Glorioso Pecado, Gilka Machado 81 — Teia, Orides Fontela 82 — A Condessa Vésper, Aluísio Azevedo 83 — O Índio Afonso, Bernardo Guimarães 84 — Cabra Cega, Lúcia Miguel-Pereira 85 — Quarup, Antonio Callado 86 — O Escaravelho do Diabo, Lúcia Machado de Almeida 87 — O Espelho Partido: A Mudança, Marques Rebelo 88 — A Vida em Flor de Dona Beja, Agripa Vasconcelos 89 — Vermelho Amargo, Bartolomeu Campos de Queirós 90 — Pilatos, Carlos Heitor Cony 91 — O Tronco do Ipê, José de Alencar 92 — A Paixão de Ajuricaba, Márcio Souza 93 — Digam a Satã que o Recado foi Entendido, Daniel Pelizzari 94 — Roteiro do Silêncio, Hilda Hilst 95 — O Dia em que Ernest Hemingway Morreu Crucificado, Roberto Drummond 96 — Um Útero é do Tamanho de um Punho, Angélica Freitas 97 — Dia de Matar o Patrão, Julieta de Godoy Ladeira 98 — As Iniciais, Bernardo Carvalho 99 — Maria Perigosa, Luís Jardim 100 — Jorge, um Brasileiro, Oswaldo França Júnior

Fred Vidal é, antes de tudo, um leitor. Professor de Língua Portuguesa e suas literaturas, escritor. Em 2016 publicou o romance O Vendedor de Chuva.