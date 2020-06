12 diamantes na Netflix que podem salvar sua semana

Se a semana estiver difícil, com os dias apenas se arrastando, saiba que assistir a um bom filme na Netflix pode salvá-la. Mas, como o catálogo do streaming é gigante e escolher um longa é uma tarefa difícil, a Bula vasculhou as opções e reuniu em uma lista 12 indicações de diferentes gêneros que valem o seu tempo. Todas as produções selecionadas foram bem avaliadas pelo público e pela crítica especializada em cinema. Entre elas, destacam-se “Destacamento Blood” (2020), de Spike Lee, “Manchester à Beira-Mar” (2016), de Kenneth Lonergan; e o clássico “Rio Bravo” (1959), de Howard Hanks. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Destacamento Blood (2020), Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra.

Ya No Estoy Aquí (2020), Fernando Frías Ulisses é um jovem de 17 anos que vive numa favela de Monterrey, no México. Ele é o líder da gangue “Los Terkos”, na qual todos se identificam como “cholombianos”, um movimento de contracultura criado pelos imigrantes da Colômbia. Após um confronto com uma gangue rival, Ulisses é ameaçado de morte e decide fugir ilegalmente para os Estados Unidos. No novo país, ele se sente sozinho e deslocado.

18 Presentes (2020), Francesco Amato No mesmo dia em que se torna mãe, Elisa descobre que possui um câncer em estágio avançado. Sabendo que possui pouco tempo de vida, ela decide deixar 18 presentes para sua filha, Anna. Será entregue um por vez, aniversário por aniversário, até que a garota se torne uma mulher adulta. Prestes a receber o último presente, Anna passa por uma tragédia. O filme é inspirado numa história real, que ocorreu na Itália.

O Autor (2017), Manuel Martín Cuenca Álvaro é um aspirante a escritor. Depois de ser traído, ele decide abandonar o emprego e perseguir o sonho de publicar uma grande obra. Apesar da força de vontade, lhe falta inspiração. Certo dia, ele percebe que imitar a vida real é a única maneira de burlar o bloqueio criativo e conseguir escrever. Assim, ele começa a manipular a vida de seus vizinhos, com o intuito de narrar os acontecimentos vividos por eles.

O Filme da Minha Vida (2017), Selton Mello Após terminar a graduação, o jovem Tony decide retornar à Remanso, na Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas, seu pai, voltou para a França sem avisar a família, alegando sentir saudade do país de origem. Tony começa a trabalhar como professor de francês em um colégio da cidade e se apaixona pela jovem Luna. Ele tenta levar a vida, mas ainda não sabe como lidar com a ausência do pai.

Rei Arthur: A Lenda da Espada (2017), Guy Ritchie Arthur é um jovem que vive nas ruas e controla os becos de Londonium, a atual Londres. Ele desconhece sua verdadeira identidade até que consegue retirar a lendária espada Excalibur de uma rocha, algo que apenas o legítimo herdeiro do reino dos Bretões poderia fazer. Desafiado pela magia da espada, ele decide aprender a dominar o poder que lhe é concedido para recuperar o trono e libertar seu povo da tirania do rei.

Manchester à Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan Após uma tragédia destruir sua família, Lee Chandler vai embora de Manchester. Anos depois, ele trabalha como zelador em Boston, mas é obrigado a retornar para sua cidade natal, devido ao grave estado de saúde de seu irmão, que acaba morrendo. Lee é surpreendido com o testamento do irmão, que deixa para ele a guarda do filho adolescente, Patrick. Agora, Lee deve permanecer em Manchester e enfrentar seus fantasmas do passado.

Corações de Ferro (2015), David Ayer Durante o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de apenas cinco soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas em território alemão. Em um tanque de guerra, os homens enfrentam uma missão mortal. Mas, apesar da desvantagem numérica e das poucas armas que possuem, eles são liderados pelo enfurecido capitão Wardaddy, que fará de tudo para levá-los à vitória.

Palmeiras na Neve (2015), Fernando Gonzáles Molina Em 1953, os irmãos Jacobo e Kilian deixam a fria Huesca e partem em direção a uma terra desconhecida, a ilha de Fernando Poo. Lá, eles trabalham em uma plantação e descobrem a leveza da vida na colônia. Kilian acaba se apaixonando por uma nativa, um amor proibido na época. O romance interfere no relacionamento dos irmãos, muda o rumo de suas vidas e cria conflitos que afetam o destino de toda a família.

Jack Reacher — O Último Tiro (2013), Christopher McQuarrie Na Pensilvânia, um terrorista armado mata cinco pessoas. O homem foge, mas a polícia investiga as pistas e chega à James Barr, ex-atirador de elite do exército dos EUA. Ele é preso, mas alega ser inocente. Jack Reacher, ex-investigador militar, fica sabendo do caso e decide investigá-lo por conta própria. Jack acredita que Barr não é criminoso e que existe uma conspiração por trás do atentado.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A pequena Chihiro e seus pais estão se mudando de cidade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho, mas acabam se perdendo. Ao atravessarem um túnel, chegam em um povoado aparentemente abandonado. Chihiro decide explorar o local e, ao reencontrar seus pais, percebe que eles viraram porcos. Com a ajuda de um misterioso jovem chamado Haku, Chihiro tenta escapar do local e reverter a maldição que transformou sua família em porcos.