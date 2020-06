As 31 mais belas músicas brasileiras de todos os tempos

Crédito editorial: Benjamin Kralj / Shutterstock.com

A Revista Bula realizou uma enquete com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as mais belas músicas brasileiras em todos os tempos. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. O critério de desempate, quando necessário, foi a posição alcançada no ranking da revista “Rolling Stone Brasil”, publicado em 2009. As músicas foram divididas em cinco categorias, de acordo com o número de indicações: +300, +250, +200, +150 e +100.

As 31 músicas mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla canções de diferentes gêneros: da Bossa Nova ao Rock, do Samba ao Choro, da Valsa à Música Sertaneja. Quatro mil e cem participantes responderam à enquete.

O ranking traça um painel com mais de um século de música. A canção mais antiga é “Carinhoso”, composta por Pixinguinha e João de Barro, em 1916; e a mais recente é “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, de Márcio Borges e Lô Borges, gravada por Milton Nascimento em 2002. Para os que desejam ouvir as canções, a Revista Bula disponibilizou uma playlist no Spotify. Para acessá-la, é necessário fazer cadastro e login no aplicativo. Há opção de assinatura gratuita.

É importante ressaltar que não se trata de uma lista de canções mais importantes da música brasileira, mas sim — de mais belas. Ressalte-se ainda que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

