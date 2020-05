Os 10 especiais de comédia mais engraçados da Netflix

Hasan Minhaj Homecoming King (2017), Christopher Storer

Filmado em David, Califórnia, cidade natal do comediante do “The Daily Show”, Hasan Minhaj, este especial foi aclamado, em 2018, com o Peabody Prize, que premia as melhores produções do audiovisual. Filho de imigrantes indianos, Hasan conta de forma humorada suas experiências da infância e adolescência, crescendo em uma comunidade de maioria branca.