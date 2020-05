10 séries coreanas de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Nos últimos anos, a Coréia do Sul tem se destacado na produção cinematográfica. Vários filmes do país ganharam importantes prêmios, incluindo o Oscar. E, quando se trata de séries, a qualidade também é surpreendente. Para os leitores que gostam de tramas de suspense policial, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores seriados coreanos disponíveis na Netflix. Entre os escolhidos, destacam-se “Extracurricular” (2020), de Kim Jin-min; “Vagabond” (2019), de Yoo In-Sik; e “Signal” (2016), dirigido por Kim Won-seok. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Extracurricular (2020), Kim Jin-min Ji Soo é um estudante exemplar do ensino médio. Ele luta para ser o melhor do colégio e construir seu futuro sozinho, já que foi abandonado pelos pais. Mas, Ji Soo leva uma vida dupla. Para ter condições de pagar a faculdade, ele trabalha para o misterioso sr. Lee, um cafetão, oferecendo serviços de segurança para as prostitutas. Quando algumas pessoas da escola descobrem seus segredos, Ji Soo precisa encontrar uma forma de não ser prejudicado.

Rugal (2020), Kang Cheol Woo Kang Gi-beom é um investigador de Seul que está tentando derrubar uma quadrilha conhecida como Argos. Para revidar, os bandidos cegam Kang e matam sua mulher. Ao acordar no hospital, Kang ainda descobre que está sendo acusado pelo assassinato em questão. Mas, ele é recrutado pela Rugal, organização que também é contra a Argos, e ganha um par de olhos artificiais com poderes especiais. Muito mais forte que antes, Kang decide se vingar dos criminosos.

Designated Survivor: Coreia (2019), Yoo Jong-sun Park Mu-Jin é o Ministro do Meio Ambiente na Coreia, mas não tem maiores ambições como político. Um dia, um atentado terrorista durante uma reunião oficial acaba matando muitos membros do alto escalão, incluindo o presidente do país. Por ser o único ministro vivo, Park se torna o presidente interino por 60 dias. Enquanto busca os responsáveis pela explosão, ele ganha popularidade como líder nacional.

Kingdom (2019), Kim Seong-hun Na época da Dinastia Joseon, o rei da Coréia é acometido por uma grave doença. Lee Chang, o príncipe herdeiro, tenta falar com o pai, mas é ameaçado pela madrasta, que está grávida e pretende que seu filho herde o trono. Depois de roubar os registros médicos do rei, Lee Chang decide investigar sozinho o que está acontecendo e viajar até Dongnae, onde mora o médico que atendeu seu pai. Ao mesmo tempo, um vírus misterioso ameaça todo o país.

Vagabond (2019), Yoo In-Sik Chal Dan Gun sonha em se tornar um ator famoso em todo mundo, mas trabalha como dublê. Após sobreviver a um acidente de avião que mata 211 pessoas, inclusive seu sobrinho de 11 anos, ele começa a investigar sozinho as causas da tragédia. Então, acaba descobrindo uma conspiração política, um grande caso de corrupção nacional. Nessa jornada, ele se aproxima de Go Hae-Ri, uma agente secreta do Serviço de Inteligência.

Black (2017), Kim Hong-sun Um ceifador, espírito encarregado de levar as almas ao mundo dos mortos, é forçado a rastrear seu parceiro fugitivo, que se apossou de um humano. Então, ele também toma o corpo de um detetive que morreu durante o trabalho para se disfarçar e procurar o colega. Mas, além de se envolver nas investigações da polícia, ele acaba se apaixonando por Kang Ha-ram, uma mulher que tem o poder de identificar espíritos.

Man to Man (2017), Lee Chang-min Yeo Woon-gwang, uma estrela do cinema, se encontra em perigo e precisa contratar um guarda-costas. Ela vai atrás de Kim Seol-woo, um homem treinado em investigações especiais. Na verdade, Kim é um agente secreto do Serviço de Inteligência Nacional e trabalha como segurança apenas para esconder sua identidade. Agora, além de cumprir suas missões, ele precisa lidar com os caprichos da atriz.

Túnel — A Série (2017), Shin Yong-hwi A série se inicia em 1986. Park Kwang Ho é um detetive da polícia de Seul, que está perseguindo o principal suspeito de uma série de assassinatos na cidade. Ao passar por um túnel, Park perde o criminoso de vista e acaba sendo atingido por uma pedra, na cabeça. Quando recobra os sentidos e chega ao outro lado do túnel, o policial descobre que está no ano de 2017. Inexplicavelmente, ele viajou no tempo, mas ainda está focado em encontrar o assassino.

Signal (2016), Kim Won-seok Um misterioso walkie-talkie permite que o detetive Lee Jae-Han, que vive em 1986, converse com o investigador Park Hae-Young, que trabalha na mesma estação policial, mas em 2015. Com o apoio de Lee, Park soluciona casos do passado que estão arquivados e consegue impedir que alguns deles ocorram. Mas, o assassinato de uma garota de 15 anos continua sendo um mistério para eles, que precisam recorrer à ajuda de outra investigadora.