5 séries da Netflix e 5 do Amazon Prime Video para matar o tempo em 2020

Em um ano atípico como 2020, é comum ter que lidar com alguns momentos de tédio. Para ajudar os leitores, a Bula reuniu dez ótimas séries de diferentes gêneros ideais para matar o tempo. Sem grandes mistérios, estes seriados são divertidos e dão vontade de assistir vários episódios de uma vez. A seleção possui cinco séries da Netflix e cinco do Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares da atualidade. Entre as escolhidas, destacam-se “Eu Nunca…” (2020), de Mindy Kaling e Lang Fisher; e “Super Loja” (2015), dirigida por Victor Nelli Jr., Matt Sohn e outros. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video



Netflix

Pousando no Amor (2020), Lee Jeong-hyo Após um acidente de parapente, a jovem herdeira sul-coreana Yoon Se-Ri acaba pousando em uma floresta na Coréia do Norte. Ela é ajudada por Ri-Jeong, um capitão da força policial norte-coreana. Ele aceita esconder a garota do país rival, até que ela consiga ir embora sem problemas. Mas, com o passar do tempo, os dois se apaixonam.

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling.

Master of None (2015), Aziz Ansari e Alan Yang A trama acompanha Dev, um jovem de descendência indiana que procura alavancar sua carreira de ator na cidade de Nova York, mas só consegue atuar em pequenos comerciais de televisão. Ao enfrentar as dificuldades do início da vida adulta, Dev compartilha com os amigos seus pensamentos sobre temas como casamento, filhos, relacionamento com os pais, velhice e racismo.

Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd A série acompanha o cotidiano da família Pritchett. Após o divórcio, Jay Pritchett se casa com Gloria, uma colombiana bem mais jovem que ele, mãe de um adolescente. Jay também convive diariamente com seus filhos do primeiro casamento, Claire e Mitchell. Enquanto Claire enfrenta dificuldades na criação de seus filhos, Mitchell e seu marido Cameron adotam uma bebê vietnamita.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.

Amazon Prime Video

Upload (2020), Greg Daniels, Kacie Anning e outros “Upload” se passa num cenário futurista, no qual os humanos podem ter a consciência transferida para um ambiente virtual pós-morte. Quando Nathan morre prematuramente, sua namorada o envia para o universo paradisíaco de Lakeview. Nora, que trabalha no atendimento ao cliente de Lakeview, acaba se apaixonando por Nathan, mesmo sabendo que ele já morreu e não pode voltar para o mundo real.

O Tick (2017), Wally Pfister Em um mundo onde super-heróis são comuns, um contador sem poderes e de saúde mental frágil começa a acreditar que sua cidade está sendo dominada por um vilão que todos pensam estar morto há anos. Como todos falam que ele está doido, ele decide investigar essa conspiração sozinho, até que encontra um estranho herói azul que resolve ajudá-lo.

This Is Us (2016), Dan Fogelman A série conta a história dos trigêmeos da família Pearson, que nasceram em 1979: Jack, Kate e Randall. Jack é um ator de televisão que está cansado de fazer papéis superficiais e começa a fazer testes para peças de teatro. Kate é uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso e não acredita que encontrará um amor. Randall tornou-se um empresário bem-sucedido, mas sofre com suas histórias mal resolvidas do passado.

Super Loja (2015), Victor Nelli Jr., Matt Sohn e outros A série acompanha o grupo de funcionários que trabalham na Cloud 9, a loja número 1217 de uma grande rede fictícia em St. Louis, Missouri. Guiados por uma gerente sem noção, eles fazem de tudo para manter um clima amigável e vivem situações inusitadas, como a chegada dos caçadores de barganhas, as promoções de causar comoção e as várias e tediosas sessões de treinamento.