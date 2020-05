As 11 melhores bandas da história da música brasileira

A Revista Bula realizou uma enquete com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores bandas da história da música brasileira em todos os tempos. A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Três mil participantes, dos 26 Estados e Distrito Federal, responderam à série de enquetes. O critério de desempate, quando necessário, foi a posição alcançada na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, feita pela “Rolling Stone Brasil”, em 2007. As bandas foram divididas em cinco categorias, de acordo com o número de indicações: +250, +200, +150, +100 e +80.

Foram lembradas bandas de diferentes regiões do Brasil, em especial a Sudeste. São Paulo foi o estado com o maior número de grupos citados, com quatro indicações, seguido do Rio de Janeiro, com três bandas indicadas. Entre os grupos musicais que integram a lista, apenas três foram oficialmente encerrados: Novos Baianos, Legião Urbana e O Rappa. Com relação ao tempo, o mais antigo é Os Mutantes, criado em 1966 e que está há 54 anos em atividade. O Rappa e Pato Fu, ambas fundadas em 1992, são as bandas mais recentes da seleção.

É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

Bandas que obtiveram mais de 250 indicações

Legião Urbana Fundada em Brasília (DF), em 1982, a banda de rock Legião Urbana trazia, em sua formação mais conhecida, Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. O grupo começou a ganhar notoriedade logo após o lançamento do primeiro álbum, em 1985. Ao todo, lançaram oito álbuns de estúdio. “Será” (1985), “Tempo Perdido” (1986), “Faroeste Caboclo” (1987) e “Eduardo e Mônica” (1986) são algumas das canções mais conhecidas da banda. Legião Urbana teve fim em 1996, após a morte de Renato Russo, vítima de complicações da AIDS.

Bandas que obtiveram mais de 200 indicações

Novos Baianos Criado em 1969, em Salvador (BA), o grupo Novos Baianos era inicialmente composto pelo quarteto Baby Consuelo, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Influenciada pela contracultura e pela Tropicália, a banda se destacou pelas músicas dançantes, que misturavam o samba e o chorinho ao rock, e viveu o auge na década de 1970. À medida que alguns integrantes optaram pela carreira solo, o grupo foi se desfazendo, terminando oficialmente em 1979. “Preta Pretinha” (1972) e “Brasil Pandeiro” (1972) foram alguns dos grandes sucessos dos Novos Baianos.

Os Mutantes Inicialmente, a banda Os Mutantes era formada pelos irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, e por Rita Lee. Influenciados por artistas como Beatles e Jimi Hendrix, eles se juntaram em 1966, em São Paulo, e logo se tornaram adeptos do movimento tropicalista. Assim, se sobressaíram pela mescla do rock psicodélico às temáticas brasileiras. A banda acabou em 1978. Em 2006, voltou, tendo Sérgio Dias como único integrante da formação original. “Panis et Circenses” (1968), “A Minha Menina” (1968) e “Balada do Louco” (1972) são alguns de seus maiores sucessos.

Bandas que obtiveram mais de 150 indicações

Secos & Molhados A formação clássica da banda Secos & Molhados tinha Ney Matogrosso, Gérson Conrad e João Ricardo. Criada em 1970, em São Paulo, teve o álbum de estreia, “Secos e Molhados”, lançado em 1973. Com apresentações ousadas, figurinos extravagantes e um rock pesado inédito no Brasil, a banda alcançou notoriedade rapidamente e se tornou um fenômeno musical, mesmo em plena ditadura militar. “Sangue Latino”, “Fala” e “O Vira” (todas de 1973) são algumas das músicas mais conhecidas. Por brigas internas, o grupo original se desfez em 1974. João Ricardo continua até hoje, com outros integrantes.

Titãs Criada em São Paulo, em 1982, a banda de pop-rock alternativo Titãs tinha nove integrantes em sua formação original: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Ciro Pessoa, Nando Reis, Sérgio Britto, Paulo Miklos, André Jung, Marcelo Fromer e Tony Belloto. O primeiro álbum, que leva o nome da banda, foi lançado em 1984. “Marvin” (1984), “É Preciso Saber Viver” (1998), e “Epitáfio” (2001) são alguns de seus maiores sucessos. Ao longo dos anos, os integrantes do grupo foram mudando e, hoje, a banda segue fazendo shows com três dos membros da primeira formação.

Os Paralamas do Sucesso Fundada no pequeno município fluminense de Seropédica, em 1982, a banda de rock Paralamas do Sucesso é formada, desde então, por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. “Cinema Mudo”, o primeiro álbum, foi lançado em 1983. “Lanterna dos Afogados” (1989), “Meu Erro” (1984) e “Óculos” (1984) estão entre as músicas mais conhecidas do grupo, famoso por misturar rock com reggae e ritmos latinos. Em 2001, Herbert Vianna sofreu um acidente aéreo e ficou paraplégico, mas não interrompeu seu trabalho com Os Paralamas. A banda já lançou mais de 20 discos e está ativa ainda hoje.

Bandas que obtiveram mais de 100 indicações

Pato Fu Ao lado de nomes como U2 e Radiohead, Pato Fu foi considerada pela revista “Time” uma das dez melhores bandas do mundo fora dos Estados Unidos. O grupo foi formado em 1992, em Belo Horizonte, por Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus. O primeiro álbum, “Rotomusic de Liquidificapum” (1993), consolidou o grupo pelo estilo inovador e experimental, com letras complexas e críticas. “Sobre o Tempo” (1995), “Canção para Você Viver Mais” (1998) e “Perdendo Dentes” (1999) são algumas das músicas mais famosas. A banda continua em atividade, com mais dois integrantes: Glauco Mendes e Richard Neves.

Roupa Nova Roupa Nova é uma banda de soft rock, criada no Rio de Janeiro, em 1980. Mantém até hoje a formação original, com Paulinho, Serginho Herval, Nando, Kiko, Cleberson Horsth e Ricardo Feghali. “Canção de Verão” (1981), o primeiro álbum, se tornou um sucesso rapidamente e o grupo se popularizou por emplacar várias canções em novelas. Entre as mais conhecidas, estão “Sapato Velho” (1981), “Dona” (1985), “Whisky a Go-Go” (1984) e “Volta Pra Mim” (1987). Com mais de 20 milhões de discos vendidos, Roupa Nova está há 40 anos em atividade.

Bandas que obtiveram mais de 80 indicações

Nação Zumbi Antes conhecida como Chico Science e Nação Zumbi, a banda foi criada em Olinda (PE), em 1991. Teve diferentes formações, mas Chico era o líder, um dos criadores do movimento de contracultura Manguebeat. Ele morreu em 1997, em um acidente de carro, e a banda continuou a trabalhar algum tempo depois. Hoje, Nação Zumbi segue lançando discos e fazendo shows com Lúcio Maia, Dengue, Jorge Du Peixe e Toca Ogan. “Maracatu Atômico” (1996), “Da Lama ao Caos” (1994), e “Hoje, Amanhã e Depois” (2005) são alguns dos principais sucessos da banda.

O Rappa Mesclando rap, rock e reggae, a banda O Rappa foi criada em 1992, no Rio de Janeiro. Inicialmente, era formada por Marcelo Lobato, Alexandre Menezes, Marcelo Yuka, Nelson Meirelles e Falcão, o vocalista. O primeiro álbum, que levava o nome do grupo, foi lançado em 1994, mas não obteve sucesso. Foi em 1996, com o disco “Rappa Mundi”, que eles conseguiram reconhecimento nacional. Quase todas as músicas se tornaram singles, entre elas “Pescador de Ilusões”, “A Feira” e “Eu Quero Ver Gol”. Em 2001, Marcelo Yuka, o principal letrista, foi baleado e ficou paraplégico, abandonando o grupo. A banda foi encerrada em 2018.