10 filmes da Netflix que fazem todo mundo chorar

Kiss & Cry (2017), Sean Cisterna

Baseado em fatos reais, o filme conta a história da atleta Carley Allison. Após ter a chance de competir na equipe de elite de patinação no gelo da cidade de Colmar, na França, a garota é diagnosticada com uma doença rara e precisa abandonar o esporte. Para enfrentar a doença, Allison se envolve com a música. Contando com o apoio da família e do namorado, ela começa a postar seus vídeos cantando no YouTube.