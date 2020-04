As 15 melhores séries que estrearam na Netflix em 2020

Todos os meses, a Netflix lança várias séries hollywoodianas e estrangeiras. Com tantas mudanças repentinas no catálogo, é complicado acompanhar as novidades e saber quais realmente valem a pena. Para ajudar os espectadores, a Bula reuniu as 15 melhores séries que estrearam no serviço de streaming em 2020, de acordo com a avaliação do público em sites especializados em cinema. A seleção abrange produções de diferentes gêneros, incluindo documentais. Entre as escolhidas, estão “Ascensão: Império Otomano” (2020), de Emre Sahin; “A Vida e a História de Madam C. J. Walker” (2020), de Nicole Asher; e “Nada Ortodoxa” (2020), dirigida por Maria Schrader. Os títulos estão organizados por ordem alfabética.

Aceleradas (2020), Diego Martínez e Elisa Miller Rocío, Vera e Carlota são três amigas que decidem deixar a Cidade do México durante o final de semana para viajar sem rumo. Insatisfeitas e com muitos problemas familiares, elas estão tentando relaxar e se divertir juntas. Mas, tudo muda quando Marcela, uma jovem armada, entra no carro e ordena que as amigas dirijam sem parar até o estado de Oaxaca.

AJ and The Queen (2020), RuPaul Ruby, uma drag queen, juntou dinheiro a vida toda para abrir a própria boate, mas acaba sendo vítima de um golpe. Disposta a recomeçar, ela viaja pelos Estados Unidos num trailer, visitando clubes para se apresentar. Na estrada, ela encontra AJ, uma criança órfã de apenas 10 anos que pretende chegar ao Texas para encontrar o avô. Apesar do mau humor de AJ e da desconfiança de Ruby, elas acabam se aproximando.

Ascensão: Império Otomano (2020), Emre Sahin Aos 21 anos, Maomé II quer conseguir o que nenhum governador Otomano se atreveu a tentar: tomar Constantinopla, capital do Império Bizantino, a maior e mais rica cidade da Europa. Para isso, ele faz algumas alianças, derrota traidores e reúne mais de 80 mil soldados. Maomé II e seus homens cercam Constantinopla por mais de 50 dias, mas o imperador Constantino se nega a ceder perante os inimigos.

A Vida e a História de Madam C. J. Walker (2020), Nicole Asher A série narra a trajetória de Madam C.J. Walker, a primeira mulher a conquistar a própria fortuna e ficar milionária nos Estados Unidos. Filha de escravos, ela cresceu trabalhando como lavadeira de roupas. Após perder os cabelos, ela desenvolveu uma loção para tratar os fios e o couro cabeludo e começou a vender para outras mulheres negras. Visionária, ela decidiu abrir uma fábrica e expandir os negócios.

Cheer (2020), Greg Whiteley Esta série documental acompanha a rotina do time de líderes de torcida Navarro Bulldogs Cheer Team, de uma faculdade do interior do Texas. Comandados pela treinadora Monica Aldama, eles estão sob intensa pressão, se preparando para o campeonato nacional. Enquanto treinam todos os dias, os atletas também falam sobre seus problemas pessoais e familiares.

Hiena (2020), Tae You Chang A série acompanha a rotina competitiva dos melhores funcionários de um escritório de advocacia que trabalha apenas para os empresários mais ricos da sociedade. A advogada Jung Geum Ja não se importa em cruzar as fronteiras da lei e da ética para proteger seus clientes, desde que receba muito bem. E Yoon Hee Jae possui uma mente brilhante, capaz de controlar as decisões da justiça e ganhar os casos mais difíceis.

Drácula (2020), Jonny Campbell A série narra a história de Drácula, desde suas origens na Europa Ocidental até suas batalhas com os descendentes do caçador de vampiros Van Helsing. No século 19, ao chegar em Londres, Drácula se apresenta como um empresário norte-americano que deseja trazer a ciência moderna para a sociedade vitoriana. Mas, na verdade, ele está em busca de vingança contra as pessoas que lhe fizeram mal no passado.

I Am Not Okay With This (2020), Jonathan Entwistle e Christy Hall Sidney é uma adolescente que enfrenta muitas dificuldades. Ela não se dá bem com a mãe, é considerada esquisita pelos colegas do colégio e sua única amiga, Dina, a ignora por causa do namorado. Agora, ela não tem com quem conversar e escreve tudo em seu diário. Além de tudo isso, Sidney começa a descobrir uma série de superpoderes que ainda não sabe como controlar.

Itaewon Class (2020), Kim Sung-yoon No seu primeiro dia de aula na nova escola, Park Sae-Ro-Yi é expulso por bater em Jang Geun-Won, que estava intimidando outro aluno. Para piorar, seu pai é morto em um acidente causado por Jang Geun-Won. Com raiva, ele agride novamente seu ex-colega de classe e acaba sendo preso. Anos depois, ele sai da prisão e abre um restaurante em Itaewon, em Seul. Enquanto tenta a sorte no negócio, Park planeja uma vingança pela morte de seu pai.

Locke & Key (2020), Carlton Cuse Após perder o marido, Nina Locke se muda com seus três filhos para uma mansão afastada deixada pela família dele, a Keyhouse, em Lovecraft. Ao explorar o local, o filho mais novo descobre uma série de chaves misteriosas por toda a casa. Elas podem ser usadas para abrir portais mágicos, mas também podem trazer perigosos demônios para o mundo real.

Messiah (2020), Michael Petroni No Oriente Médio, um homem chamado Payam alega ser o retorno escatológico de ‘Isa (Jesus). Seus ensinamentos e milagres atraem a atenção da mídia e de uma legião de seguidores em todo o mundo. Payam dá início a uma grande revolução espiritual, mas o movimento acaba causando instabilidade política. Então, a agente da CIA Eva Geller fica responsável por investigar a vida de Payam e descobrir se ele é um charlatão.

Nada Ortodoxa (2020), Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim.

Não Fale Com Estranhos (2020), Daniel O’Hara Adam Price é um advogado bem-sucedido, que leva uma vida confortável ao lado dos filhos e de Corinne, sua companheira. Um dia, uma desconhecida lhe conta um segredo que Corinne escondeu por anos. Com a confiança abalada, Adam confronta Corinne, que pede um tempo para se explicar, mas acaba desaparecendo. Ao procurá-la, Adam descobre que outras pessoas estão sendo abordadas pela mesma mulher misteriosa.

Perícia Viciada (2020), Erin Lee Carr Esta série documental apresenta os detalhes de um dos maiores escândalos policiais dos Estados Unidos. Em 2013, Sonja Farak, a química de um laboratório criminal de Massachusetts, foi presa por falsificar provas. Mais tarde, ela admitiu que também roubava e usava as substâncias que deveria analisar. Os delitos de Sonja causaram mais de 32 mil condenações injustas.