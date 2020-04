12 séries recentes da Netflix para maiores de 18 anos

Nós Temos um Grande Problema (2020), Tanada Yuki

Kumiko, uma garota do interior do Japão, se apaixona por Kemiche, um colega da universidade. Eles começam a namorar, mas não conseguem ter relações sexuais, já que Kumiko sofre com vaginismo. Mesmo assim, eles decidem se casar. Enquanto Kumiko se sente inferior e tenta compensar o marido de todas as formas, Kemiche acha que é o culpado por não conseguir satisfazer sua mulher. Com o tempo, esses sentimentos ignorados acabam afastando o casal.