Os 10 melhores filmes que estreiam em abril na Netflix

Em abril, mais de 60 novidades chegam ao catálogo da Netflix. Considerando apenas os filmes, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores lançamentos que serão liberados ao longo do mês. A seleção conta com títulos de diferentes gêneros e épocas. Entre os clássicos do cinema, destacam-se o suspense “Tubarão” (1975), de Steven Spielberg; e o drama “Forrest Gump — O Contador de Histórias” (1994), de Robert Zemeckis. Quanto às produções originais do serviço de streaming, “Sergio” (2020), dirigido por Greg Barker e estrelado por Wagner Moura, é uma das mais aguardadas. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mentiras Perigosas (2020), Michael Scott Katie, uma garçonete que luta para conseguir melhores oportunidades na vida, aceita a proposta de trabalhar como cuidadora de um homem rico e idoso. Os dois criam um vínculo de amizade e, quando o homem morre inesperadamente, ela é apontada como a única herdeira de sua fortuna e suas propriedades. Mas, ao aceitar a herança, Katie e seu marido, Adam, são considerados suspeitos pela polícia.

O Silêncio do Pântano (2020), Marc Vigil “Q” é um famoso escritor de romances policiais. Ele é muito respeitado pelos fãs e pelos críticos, mas ninguém sabe que, na verdade, ele é um psicopata sem qualquer empatia pelas pessoas. “Q” tem uma compulsão por matar e, eventualmente, transfere os relatos para seus livros. Após o sucesso de sua última obra, sobre o assassinato de um motorista de táxi, ele decide escolher uma vítima mais importante. Assim, ele planeja matar Ferrán Carretero, um político envolvido em esquemas de corrupção.

Sergio (2020), Greg Barker O filme retrata a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e os últimos dias de vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) e Alto Comissário para os Direitos Humanos, ele morreu em 2003, em Bagdá, vítima de um atentado a bomba contra a sede da ONU. O ataque, que matou outras 21 pessoas, foi realizado pela Al Qaeda, que afirmou que Sérgio era o alvo principal.

Tigertail (2020), Alan Yang Depois de uma infância difícil em Taiwan, o jovem Pin-Jui sonha em viver nos Estados Unidos. Apesar de estar profundamente apaixonado pela namorada, ele decide abandonar tudo e se casar com a filha de seu chefe para conseguir se mudar para a América. Mas, com o passar dos anos, ele se arrepende de suas decisões, pois constrói um casamento infeliz e uma relação distante com sua filha, Angela.

Um Amor, Mil Casamentos (2020), Dean Craig Nesta comédia romântica sobre o poder do acaso, desenrolam-se três versões alternativas do mesmo casamento. Jack tenta fazer malabarismos com o planejamento das mesas, de modo que cada convidado fique longe de seus desafetos e não atrapalhe o grande dia de sua irmã. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a presença de Dina, uma ex-namorada por quem ele ainda é apaixonado. O longa é um remake do francês “Plan de Table” (2011).

O Estranho que Nós Amamos (2017), Sofia Coppola Durante a Guerra Civil, John McBurney, um cabo da União ferido em combate, é encontrado em um bosque pela jovem Amy. Ela decide levá-lo para casa onde mora, um internato para garotas gerenciado por Martha Farnsworth. Todas as mulheres se unem para que John se recupere. Mas, aos poucos, cada uma delas demonstra interesses e desejos pelo único homem da casa.

Um Senhor Estagiário (2015), Nancy Meyers Jules Ostin é a criadora de um bem-sucedido site de vendas, que cresceu de maneira surpreendente em menos de dois anos. Ela inicia um projeto para contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa. O anúncio atrai Ben Whittaker, um viúvo de 70 anos que está cansado da vida monótona de aposentado. Ben consegue a vaga e, aos poucos, conquista a confiança de Jules, que passa a vê-lo como um confidente.

Forrest Gump — O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

Clube dos Cinco (1985), John Hughes No Colégio Shermer, cinco alunos que cometeram pequenos delitos são colocados em detenção. Apesar de frequentarem a mesma escola, eles pertencem a classes sociais diferentes e não são amigos. Confinados por nove horas, os estudantes devem escrever uma redação sobre o que pensam de si mesmos. Com o passar do tempo, eles começam a se abrir uns com os outros e compartilham seus maiores segredos.