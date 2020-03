10 séries da Netflix para espantar a tristeza em 2020

Mesmo em tempos de crise, é necessário encontrar uma brecha no tempo para se desligar das preocupações e enxergar o lado positivo das situações. Caso contrário, nossa saúde mental é capaz de ceder ao desespero. Para ajudar nesses momentos, a Bula reuniu em uma lista dez séries para assistir na Netflix e espantar a tristeza em 2020. As produções selecionadas possuem tramas leves, cheias de esperança e fáceis de assistir, ótimas para afastar a tensão. Entre elas, destacam-se “A Vida e a História de Madam C. J. Walker” (2020), de Nicole Asher; e “Rita” (2012), de Christian Torpe. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Vida e a História de Madam C. J. Walker (2020), Nicole Asher A série narra a trajetória de Madam C.J. Walker, a primeira mulher a conquistar a própria fortuna e ficar milionária nos Estados Unidos. Filha de escravos, ela cresceu trabalhando como lavadeira de roupas. Após perder os cabelos, ela desenvolveu uma loção para tratar os fios e o couro cabeludo e começou a vender para outras mulheres negras. Visionária, ela decidiu abrir uma fábrica e expandir os negócios.

AJ and The Queen (2020), RuPaul Ruby, uma drag queen, juntou dinheiro a vida toda para abrir a própria boate, mas acaba sendo vítima de um golpe. Disposta a recomeçar, ela viaja pelos Estados Unidos num trailer, visitando clubes para se apresentar. Na estrada, ela encontra AJ, uma criança órfã de apenas 10 anos que pretende chegar ao Texas para encontrar o avô. Apesar do mau humor de AJ e da desconfiança de Ruby, elas acabam se aproximando.

Uma Segunda Chance (2020), Yoon Je-Won Cha Yu-Ri tem sido um fantasma desde que morreu em um trágico acidente, há cinco anos, deixando para trás o marido, Jo Kang-Hwa, e sua pequena filha. Agora, por meio de um projeto de reencarnação, ela pode voltar a ser humana novamente, desde que consiga se reintegrar à sua família em até 49 dias. Mas, o problema é que Jo Kang-Hwa já está casado com outra mulher.

Betty em Nova York (2019), Gustavo Loza Após ser rejeitada em vários empregos por falta de atrativos físicos, a estudiosa Betty decide aceitar uma oportunidade abaixo de suas capacidades: trabalhar como secretária do presidente da empresa V&M Fashion. Mesmo sendo ridicularizada e humilhada por ser considerada brega, Betty decide dar o seu melhor e provar a todos que pode vencer pela inteligência e não pela aparência.

As Crianças Estão Bem (2018), Tim Doyle A série se passa nos anos 1970, no subúrbio de Los Angeles, e acompanha os Cleary, uma família de descendência irlandesa extremamente católica. Mike e Peggy são pais de oito filhos, todos meninos, e têm que aprender a lidar com a personalidade excêntrica de cada um deles. Ao mesmo tempo, todos sentem o impacto das transformações econômicas e culturais da época. O enredo foi inspirado na vida de Tim Doyle, criador da série.

Atypical (2017), Robia Rashid Sam é um jovem autista de 18 anos que cursa o ensino médio e está em busca de sua independência. Ele frequenta a terapia e sente grande admiração por sua psicóloga, Julie. Aconselhado por ela, Sam começa a procurar uma namorada, apesar de não levar jeito para a paquera. Durante a busca pelo primeiro amor, Sam conta com o apoio de seus dois únicos amigos: Zahid e Casey, sua irmã.

Grace and Frankie (2015), Marta Kauffman e Howard J. Morris No passado, Grace e Frankie foram amigas, mas brigaram e hoje não se suportam. Quando seus respectivos companheiros, aos 70 anos, revelam que estão apaixonados um pelo outro e vão se casar, elas são forçadas a viverem juntas na casa de praia, uma propriedade dos ex-maridos. Além de dividirem o espaço, Grace e Frankie começam a compartilhar seus sentimentos sobre o divórcio, criando um laço de amizade.

Jane The Virgin (2014), Jennie Snyder Aos 23 anos, Jane, uma aspirante a escritora, é virgem e está se guardando para quando se casar com Michael, seu namorado. Mas, em uma consulta ginecológica, ela é inseminada artificialmente por engano e fica grávida. Jane descobre que o sêmen pertencia a Rafael, o dono do hotel onde ela trabalha. Enquanto se aproxima de Rafael, Jane se apaixona e começa a viver um dilema, sem saber se deixa Michael para viver ao lado do pai de seu filho.

Shtisel (2013), Alon Zingman A série acompanha a vida de Shulem, um viúvo que mora com o filho, Akiva, em Geula, um bairro ortodoxo de Jerusalém. Tendo educado rigorosamente sua família dentro das tradições judaicas, Shulem se surpreende ao saber que Akiva está namorando uma mulher que já foi casada. Ao mesmo tempo, sua filha, Giti, foi abandonada pelo marido e está voltando para casa com as crianças.