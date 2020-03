11 zoológicos e oceanários online e em tempo real para ver com as crianças durante a quarentena

A interação com animais é fundamental para o desenvolvimento psíquico e social das crianças. Além dos pets, é preciso que elas conheçam as espécies selvagens e aprendam sobre a importância da preservação da natureza. Apesar dos zoológicos estarem fechados, muitas instituições oferecem câmeras com visualização ao vivo de seus animais. Para ajudar os pais e responsáveis, a Bula reuniu em uma lista 11 zoos e oceanários ao redor do mundo que disponibilizam essa opção. Dessa forma, pandas, girafas, elefantes, pinguins e muitos outros bichinhos podem ser observados sem que adultos e crianças precisem sair de casa.

Pandas gigantes de Chengdu, na China A iPanda, uma organização chinesa focada na preservação da vida selvagem, disponibiliza, em tempo real, a visualização dos animais mais fofos da natureza: os pandas. As câmeras estão posicionadas na Base de Pesquisa de Reprodução do Panda Gigante em Chengdu, um dos maiores santuários da espécie na China.



Pinguins do Monterey Bay Aquarium Além das lontras-marinhas, o Monterey Bay Aquarium também oferece uma câmera para a visualização das aves mais curiosas e surpreendentes do mundo, os pinguins. Os vídeos são pré-gravados, fora do horário comercial do aquário. “Observe acrobacias subaquáticas enquanto os pinguins se lançam e mergulham na água”, diz o site.



Flamingos do Zoológico de Maryland O Zoológico de Maryland, nos EUA oferece uma câmera para visualização daqueles que são considerados os animais mais elegantes da natureza: os flamingos. Em extinção no Brasil, essas aves cor-de-rosa aparecem com mais frequência na região norte do país. Mas, pela internet, é possível observá-las a qualquer momento.



Elefantes do San Diego Zoo Em 2003, quando 11 elefantes africanos foram transportados da Suazilândia para os Estados Unidos, sete ficaram no San Diego Wild Animal Park. Hoje, são nove elefantes que podem ser observados 24h por dia pela internet. No site, é possível conferir o nome, a história e as características de cada um deles.



Girafas do Animal Adventure Park April é uma girafa de 17 anos, do Animal Adventure Park em Harpursville, Nova York. Ela ganhou fama mundial em abril de 2017, quando um vídeo dela dando à luz a Tajiri, sua filha, viralizou na internet. Agora, uma câmera exibe o cotidiano de April e Tajiri ao vivo, 24h por dia, com transmissão pelo YouTube.



Tigres do San Diego Zoo O San Diego Wild Animal Park, na Califórnia, possui um parque destinado apenas a safaris, passeios de observação de animais naturais da Savana Africana. A boa notícia é que esses bichinhos também podem ser visualizados 24h por dia pela internet. Os mais famosos (e ferozes) são os tigres-de-sumatra.



Baleias-brancas do aquário de Atlanta O Georgia Aquarium, localizado em Atlanta, no estado da Georgia, é um dos que fecharam os portões devido ao Covid-19. Mas, também disponibiliza câmeras para a visualização online dos bichinhos. Uma delas, colocada ao lado de um tanque, captura imagens das baleias-brancas, uma espécie rara, natural do Ártico.



Família de bichos-preguiça do Hattiersburg Zoo O Hattiersburg Zoo, no estado norte-americano do Mississipi, transmite 24h por dia o cotidiano de seus animais mais ociosos: os três bichos-preguiça Chewy, Mo e o bebezinho Maple. Lembre-se de que as preguiças são noturnas, portanto, essa câmera no zoológico de Hattiesburg é melhor visualizada à noite.



Lontras-marinhas do Monterey Bay Aquarium Um dos maiores e mais conhecidos aquários de água salgada do mundo, o Monterey Bay Aquarium, na Califórnia, disponibiliza a exibição das lontras-marinhas em tempo real. “Aprecie as travessuras de nossas divertidas lontras marinhas do Sul, enquanto brincam, caem, lutam e participam de atividades divertidas”, diz o site.



Várias espécies de águas-vivas O Monterey Bay Aquarium também disponibiliza a visualização de várias espécies de águas-vivas. “Observe as águas-vivas enquanto seus longos tentáculos e braços na boca se movem suavemente pela água. Mas não deixe que esses invertebrados despretensiosos o enganem — eles são ótimos para caçar”, anuncia o site.



