10 desenhos educativos da Netflix para assistir com as crianças durante a quarentena

Os desenhos animados, desde que não sejam consumidos em excesso, podem ser grandes cúmplices na educação infantil. Por meio do despertar da criatividade e da imaginação, ajudam no desenvolvimento intelectual das crianças. E, em tempos de isolamento, são também ótimos aliados dos pais. Para ajudar nesse período, a Bula reuniu em uma lista dez desenhos educativos que estão disponíveis na Netflix e ensinam importantes lições aos pequenos. Entre os selecionados, destacam-se “Pergunte Aos StoryBots” (2016), de Evan e Gregg Spiridellis; e “Na Sala da Julie” (2017), dirigido por Joey Mazzarino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Masha e o Urso (2018), Vlad Bayramgulov Baseado em um conto folclórico russo, o desenho conta a história de Masha, uma garota de 3 anos de idade que vive em uma casa na floresta. Muito curiosa, Masha explora tudo que está ao redor, o que muitas vezes resulta em confusão. O melhor amigo de Masha é um urso de bom coração que está sempre protegendo a garota dos perigos.

Vera: Amigos Mágicos (2018), Harold Harris e Jamie Whitney Vera pode ser pequena, mas é uma grande heroína. Ao lado de seu melhor amigo, Bartleby, um gato de 8 anos, ela dá o seu melhor para ajudar os cidadãos do Reino do Arco-Íris, um universo fantástico e muito colorido. Vera é a única que pode ativar os poderes da Árvore dos Desejos, que libera uma energia mágica para resolver os problemas das pessoas.

Na Sala da Julie (2017), Joey Mazzarino Julie ministra oficinais de artes cênicas para um grupo de crianças fantoches e um pato com a ajuda de sua assistente, Gus. O objetivo é que as crianças aprendam todos os processos de uma montagem teatral e consigam criar seu próprio musical. Julie também recebe convidados famosos em sua sala, e todos ensinam lições artísticas aos alunos.

Pergunte Aos StoryBots (2016), Evan e Gregg Spiridellis Os StoryBots são pequenas criaturas que vivem em outro mundo. Em cada episódio, o quinteto Beep, Bing, Bang, Boop e Bo; da equipe 341B, vem ao mundo humano para ajudar a responder às maiores dúvidas das crianças, como: “Por que o céu é azul?” ou “Por que preciso escovar os dentes?”. As respostas, ao final, vêm em forma de um vídeo musical.

Simon (2016), Julien Cayot Simon é um pequeno coelho muito curioso e cheio de energia. Ele está crescendo, aprendendo sobre o mundo e começa a frequentar a escola. Ainda que às vezes seja teimoso, ele sabe quando deve se desculpar e pedir conselhos aos pais. Junto de seu irmão mais novo, Gaspard, e de seus melhores amigos, Simon se diverte todos os dias.

Puffin Rock (2015), Maurice Joyce Oona é uma alegre filhote de papagaios-do-mar que vive numa ilha belíssima, chamada Puffin Rock. Ao lado de seu melhor amigo, o comilão Mossy, e de seu irmão mais novo, o atrapalhado Baba, Oona vive grandes aventuras na ilha, onde não apenas se diverte, mas aprende muitas lições sobre a natureza.

Daniel Tigre (2012), Vadim Krapidov, Demetrius Wren e outros Direcionado a crianças em idade pré-escolar, o desenho é baseado nas aventuras de Daniel, que mora com seus pais num bairro de faz-de-conta. Em cada episódio, Daniel e seus vizinhos vivem situações que mostram que nem tudo na vida acontece como desejamos. Mas, eles sempre tentam ver o lado positivo de cada experiência.

Caillou (2010), Larry Jacobs Caillou é um garoto careca de 4 anos de idade que está descobrindo muitas coisas sobre a vida e experimentando pela primeira vez sentimentos como medo, ansiedade, tristeza e empatia. Ao lado de sua família e de seu gatinho, Gilbert, Caillou tenta fazer com que todos os dias sejam divertidos. O seriado infantil é baseado nas obras de Christine L’Heureux.

O Pequeno Reino de Ben e Holly (2009), Neville Astley e Mark Baker Holly Thistle é uma pequena princesa-fada que vive em um mundo encantado e está aprendendo a fazer mágica. Mas, como é muito atrapalhada, nem sempre seus feitiços funcionam. Seu melhor amigo é o Duende Ben, que também não se dá bem com a magia, mas constrói ótimos brinquedos e dá muitos conselhos à Holly.