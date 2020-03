Para suportar a quarentena: shows, exposições e óperas online

Devido à pandemia do COVID-19, teatros, museus, cinemas e outras organizações culturais estão fechadas em todo o mundo. Além disso, shows e grandes festivais foram cancelados para evitar aglomerações de pessoas. Em solidariedade aos que estão de quarentena, músicos e instituições estão disponibilizando conteúdo gratuito online. Mesmo que a experiência não seja a mesma, conferir essas exposições e shows pela internet pode ser uma forma de toda a família se divertir e adquirir conhecimento sem sair de casa. Para ajudar, a Bula pesquisou dez ótimas opções de mostras e apresentações online realizadas por artistas e instituições renomadas.

Fotografia: Jane Bryan

Metropolitan Opera

A Metropolitan Opera, de Nova York, teve que cancelar as apresentações, mas está lançando online uma série de óperas em HD. Os vídeos saem às 19h30 e depois ficam disponíveis por mais 20 horas. “Durante esse período difícil, esperamos alegrar a vida de nossa plateia, mesmo que o nosso palco esteja escuro”, anunciou o site.

Casa de Anne Frank

No Google Arts & Culture, é possível acessar uma exposição online com imagens em 360ª graus que mostram por completo a casa onde a família Frank viveu, localizada na rua Merwedeplen 37-2, em Amsterdã, capital da Holanda. O site também disponibiliza documentos históricos, como a única fotografia de Anne ao lado dos pais e da irmã.

Zoológico de San Diego

O Zoológico de San Diego, na Califórnia, abriga mais de 3700 animais e foi pioneiro no conceito de exibições ao ar livre, sem jaulas. Uma ótima opção para crianças, o site disponibiliza a visualização ao vivo de várias espécies, por meio de câmeras instaladas em todo o parque. Ursos polares, elefantes, pinguins, tigres e pandas podem ser observados 24h, em alta qualidade.

Museu Nacional

Fundado em 1818, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, a primeira instituição científica do Brasil, sofreu um grave incêndio em setembro de 2018. Felizmente, no Google Arts & Culture é possível conferir como a instituição era antes da tragédia, com todas as peças digitalizadas. O usuário pode fazer um tour virtual pelas instalações do museu, além de visualizar 164 artefatos que se perderam.

MMCA Korea

O Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea da Coréia do Sul fechou devido ao coronavírus, mas intensificou seu programa de exibições online. No canal do YouTube, o museu fornece vídeos de tours pelas exibições, com a presença dos curadores. No site, mais de oito mil imagens de obras e fotografias também estão disponíveis.

Hermitage Museu

O Hermitage Museu está localizado às margens do rio Neva, em São Petersburgo, na Rússia, e é um dos maiores centros de arte do mundo. Sua coleção possui obras de praticamente todas as épocas e estilos de arte. A Apple disponibilizou no YouTube um vídeo de cinco horas que percorre as 45 galerias do museu russo, com close-ups e vistas panorâmicas.

Museu do Louvre

O museu mais famoso do mundo oferece diferentes exibições online para quem deseja conhecer as obras. É possível fazer um “tour” por três espaços do Louvre: a ala do Egito Antigo, o fosso (escondido no porão) e a Galerie d’Apollon. Você pode clicar nos objetos expostos para obter uma visão mais detalhada e algumas informações básicas.

Museu do Grammy

Enquanto o Museu do Grammy, em Los Angeles, mantém as portas fechadas devido ao COVID-19, serão lançados conteúdos digitais inéditos no site. A série Programs at Home, apresenta entrevistas íntimas com diferentes artistas e músicos, como Greta Van Fleet e Billie Eilish. Às sextas-feiras, também serão disponibilizados slides de exibições passadas.

Shows de Neil Young

Solidário aos que estão em casa, Neil Young, um dos maiores nomes do folk e do rock norte-americano, fará algumas apresentações online em seu site. “Como estamos em isolamento, tentarei fazer uns vídeos na minha lareira, com minha adorável esposa filmando.” Segundo o artista, as apresentações serão anunciadas previamente no site e no Instagram.

BroadwayWorld

O site Broadway World, que faz a cobertura diária de assuntos relacionados às apresentações da Broadway, está realizando uma série chamada “Living Room Concerts”, na qual os artistas da companhia fazem gravações caseiras cantando músicas que marcaram suas carreiras. Os vídeos estão sendo disponibilizados diariamente.

