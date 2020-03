10 livros sobre pandemias em tempos de coronavírus

O Enigma de Andrômeda (1969), de Michael Crichton

Um satélite espacial, com o objetivo de investigar possíveis vidas alienígenas, acaba saindo de órbita antes do tempo previsto e cai na Terra. Perto do local da queda, os moradores de uma pequena cidade no deserto do Arizona começam a morrer após serem infectados por uma bactéria que veio do espaço por meio do satélite. Equipes de buscas encontram apenas dois sobreviventes à pandemia: um idoso viciado e um bebê recém-nascido. Para investigar o ocorrido, o governo dos Estados Unidos mobiliza o Projeto Wild Fire, um protocolo de emergência ultrassecreto comandado por quatro dos cientistas mais importantes do país.