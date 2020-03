35 pequenos prazeres dos anos 1980 e 90 que as novas gerações nunca viverão

Nas décadas de 1980 e 90, a internet estava engatinhando. E, por mais que uma vida sem smartphones seja inimaginável para as novas gerações, quem cresceu nessa época sabe que tudo era muito mais divertido. Não existiam selfies, mas novas bandas surgiam todos os dias, as reuniões entre amigos eram mais frequentes, as ligações pelo telefone fixo eram controladas, os caderninhos de perguntas e respostas revelavam muitos segredos e as locadoras de filmes eram um destino certo nos fins de semana. Para relembrar os anos 1980 e 90 com muita nostalgia, a Bula reuniu em uma lista 35 prazeres desse tempo dos quais as novas gerações não poderão desfrutar.

1 — Conseguir gravar sua música preferida em uma fita k7 durante um programa de rádio 2 — Passar horas escolhendo um filme na locadora e ter que rebobinar a fita antes de entregar 3 — Estudar para provas usando uma Enciclopédia Barsa 4 — Juntar códigos de barras para trocar por um ursinho Parmalat 5 — Ter uma agenda ou diário com recadinhos, colagens e fotos 6 — Mandar longas cartas para amigos e parentes distantes 7 — Exibir-se com o seu walkman 8 — Colecionar pôsteres dos seus artistas favoritos 9 — Usar um batom de moranguinho e se achar o máximo 10 — Ter um estojo completo, com 36 cores de lápis de cor, canetinhas e borrachas coloridas 11 — Estourar o balão surpresa nas festas de aniversário e sair com a roupa suja de farinha 12 — Ligar no Disk MTV para pedir o clipe da sua banda favorita 13 — Colecionar cartões telefônicos 14 — Juntar papéis de carta e trocar com as amigas 15 — “Bater” no orelhão para que ele devolvesse a ficha telefônica 16 — Completar o álbum de figurinhas do chocolate Surpresa 17 — Comprar rolo de filme para a câmera fotográfica e ter que economizar nos cliques, já que era algo muito caro 18 — Assoprar cartuchos de videogame para fazer o jogo funcionar 19 — Paquerar pelo ICQ (usando internet discada) 20 — Cuidar de um bichinho virtual (tamagotchi) 21 — Assistir religiosamente o Xou da Xuxa e escolher sua paquita favorita 22 — Fazer os convites de aniversário manualmente, em casa 23 — Usar o famoso batom verde que ficava vermelho e não saía por nada 24 — Assistir “Família Dinossauro” na TV Colosso todos os dias de manhã 25 — Dançar “É o Tchan” sem pensar na malícia escondida nas letras das músicas 26 — Ficar encantado com as cascatas de bala de coco enroladas em papéis com franja nos aniversários 27 — Fazer tudo usando um Kichute: ir à escola, jogar futebol ou ficar em casa 28 — Armazenar arquivos importantes e trabalhos escolares em disquetes 29 — Passar o dia todo tentando zerar os joguinhos do minigame portátil 30 — Ficar no fliperama com os amigos até a mãe ir buscar 31 — Jogar Space Invaders, Pac-Man e Breakout com o seu Atari, uma revolução tecnológica à época 32 — Fazer uma “mixtape” apenas de sucessos internacionais 33 — Colecionar as miniaturas de Pokémon que vinham como brinde no Guaraná Caçulinha 34 — Trocar mensagens por Bip 35 — Tomar AAS escondido dos pais, mesmo sem estar doente, por causa do gostinho de morango

Fotografia: Markus Spiske