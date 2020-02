10 filmes da Netflix para recuperar a esperança na humanidade

Com todas as notícias trágicas que vemos e maldades que presenciamos, fica difícil acreditar na humanidade. Mas, o altruísmo e a lealdade de alguns servem como incentivo para que a descrença não nos assole totalmente. Afinal, dizem que existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo, nós só não ouvimos falar delas com frequência. Para os espectadores que gostam de histórias inspiradoras, a Bula reuniu em uma lista filmes que narram a vida de homens e mulheres que, apesar das dificuldades, lutaram pelos seus sonhos e pelo que acreditavam ser correto. Entre os selecionados, destacam-se “Um Estado de Liberdade” (2016), de Gary Ross; e “Um Homem Entre Gigantes” (2015), de Peter Landesman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

O Banqueiro da Resistência (2018), Joram Lürsen Durante a ocupação nazista em Amsterdã, os irmãos Walraven e Giis van Hall, insatisfeitos com a situação ditatorial no país, decidem criar um fundo para subsidiar a resistência holandesa ao nazismo. Eles arquitetam um esquema muito bem elaborado, que frauda o sistema bancário holandês sem alertar as autoridades. Mas, para isso, os irmãos arriscam sua própria segurança e a vida de suas famílias.

Homem — Absorvente (2018), R. Balki O filme conta a história real de Arunachalam Muruganantham, o homem que inventou uma máquina que produz absorventes femininos baratos, para que as mulheres mais pobres da Índia pudessem ter acesso ao produto. Nas regiões rurais do país, a menstruação era vista como um tabu e Arunachalam enfrentou o preconceito e as dificuldades até se transformar em um homem de sucesso.

Até o Último Homem (2017), Mel Gibson O filme conta a história do médico do exército norte-americano Desmond T. Doss. Servindo na Segunda Guerra Mundial, ele defende seus ideais religiosos e se recusa a pegar em uma arma para matar pessoas. Durante a sangrenta Batalha de Okinawa, ele consegue evacuar 75 homens por trás das linhas inimigas sem disparar um único tiro. Desmond foi condecorado, tornando-se o primeiro opositor da história a receber a Medalha de Honra do Congresso.

O Zoológico de Varsóvia (2017), Niki Caro Em 1939, o zoológico de Varsóvia, capital da Polônia, é coordenado pelo casal cristão Jan e Antonina Zabinski. Com a chegada dos nazistas ao país, eles se revoltam com a perseguição aos judeus e resolvem ajudá-los. Para manter o zoológico funcionando, eles aceitam criar porcos para alimentar os alemães e, em pouco tempo, começam a trabalhar com a resistência polonesa, escondendo mais de 300 judeus no zoológico.

Um Estado de Liberdade (2016), Gary Ross Durante a Guerra Civil Americana, o fazendeiro Newton Knight se une a pequenos donos de terras e escravos fugitivos para formar um grupo de rebeldes contra a Confederação. Assim, eles rompem com a União e formam um estado livre. Ao longo dos anos, Knight combate a influência racista do Ku Klux Klan e forma a primeira comunidade inter-racial do Sul ao se casar com a ex-escrava Rachel.

Nise: O Coração da Loucura (2015), Roberto Beliner Após sete anos de reclusão, a doutra Nise da Silveira volta a trabalhar em um hospital psiquiátrico. Chegando lá, ela se nega a aplicar em seus pacientes tratamentos violentos, como eletrochoque e lobotomia. Por isso, é isolada e desacreditada pelos colegas de trabalho, restando a ela assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional. Nise recomeça as atividades do setor, tratando seus pacientes por meio da arte.

Um Homem Entre Gigantes (2015), Peter Landesman Dr. Bennet Omalu é um patologista forense que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. Com o passar do tempo, ele descobre que se trata de um mal comum entre os jogadores, resultado de repetidas concussões na cabeça. Determinado a mudar essa situação, ele resolve enfrentar a poderosa NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Gagarin: O Primeiro no Espaço (2013), Pavel Parkhomenko O filme conta a história do russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar para o espaço, em 12 de abril de 1961, em plena Guerra Fria. Durante o voo espacial, Gagarin relembra toda sua trajetória, passando pelas dificuldades na infância, o sonho distante de se tornar astronauta, o casamento e sua árdua preparação para o projeto espacial.

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson (2009), Thomas Carter Ben Carson, um garoto pobre de Detroit, cresce em meio ao preconceito, sem perspectivas de um grande futuro. Mas, graças ao incentivo de sua mãe, ele insiste nos estudos e se forma em medicina. Com apenas 33 anos, ele é promovido a diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do hospital Johns Hopkins, em Baltimore. Em pouco tempo, graças a seu talento como neurocirurgião, Ben se torna um dos médicos mais reconhecidos do mundo.