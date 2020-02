10 filmes de terror com roteiros inteligentes para ver na Netflix

Invocação do Mal (2013), James Wan

Em 1971, o casal Roger e Carolyn Perron se muda para uma casa de campo com suas cinco filhas. Com o passar dos dias, as garotas começam a ser atormentadas por algo que eles não sabem o que é. Após assistir uma palestra dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Carolyn decide entrar em contato com eles, que concordam em assumir o caso. Após a investigação, Ed e Lorraine descobrem que a casa pertenceu a uma bruxa que amaldiçoou o local.