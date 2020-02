De Meryl Streep a Ashton Kutcher: 9 famosos que possuem QI acima da média e são considerados gênios

Devido ao teor das notícias que fazem sucesso na internet, as celebridades são geralmente tratadas como pessoas fúteis e ignorantes. Mas, alguns famosos são muito mais inteligentes do que imaginamos. Segundo estudiosos, aqueles que possuem QI (quociente de inteligência) acima de 130 podem ser considerados superdotados, enquanto os gênios alcançam pontuações superiores a 144. Seguindo esta linha de raciocínio, mentes brilhantes estão escondidas entre as celebridades e se equiparam em QI a grandes gênios da história. De Ashton Kutcher a Alicia Keys, a Bula reuniu em uma lista dez artistas que possuem uma inteligência acima da média.

Ashton Kutcher — 160 O ator e investidor norte-americano Ashton Kutcher tornou-se conhecido em 1998, ao estrelar o seriado “That 70’s Show”. Um pouco antes, em 1996, ele ingressou na Universidade de Iowa para estudar Engenharia Bioquímica. Kutcher tinha o sonho de encontrar a cura para a doença cardíaca de seu irmão gêmeo, Michael, mas a paixão pela atuação falou mais alto.

Conan O’Brien — 160 Conan O’Brien é um comediante norte-americano, conhecido por apresentar o talk show “Late Night with Conan O’Brien”, que ficou no ar por mais de 15 anos. O que poucos sabem é que Conan se graduou com destaque em Harvard. Estudante de Literatura, ele elaborou uma tese sobre a obra de William Faulkner.

Matt Damon — 160 Matt Damon ficou conhecido em Hollywood em 1997, após o sucesso do filme “Gênio Indomável”, escrito por ele, em parceria com Ben Affleck. Na verdade, Damon começou a escrever o roteiro como um trabalho para a faculdade, quando ainda era aluno de Inglês, em Harvard. Mais tarde, ele desistiu da graduação, mas foi homenageado pela instituição em 2013.

Quentin Tarantino — 160 Um dos maiores cineastas da atualidade, Quentin Tarantino já ganhou vários prêmios por seus trabalhos, incluindo o Oscar. Ele não foi um bom aluno no ensino médio e nem frequentou a universidade, pois se dedicou ao cinema desde a adolescência. Mas, isso não diminui sua inteligência, já que seu QI se iguala ao de Albert Einstein.

Alicia Keys — 154 Uma das cantoras de R&B mais bem-sucedidas do mundo, Alicia Keys coleciona Grammys e foi incluída na lista das “100 mulheres mais inspiradoras e influentes”, da BBC. Estudante de destaque desde a infância, ela se formou com louvor no ensino médio e frequentou a Universidade de Columbia antes de se dedicar integralmente à música.

Cindy Crawford — 154 Cindy Crawford foi a primeira supermodelo a aceitar posar para a revista “Playboy”, em 1988. Uma das mais bem pagas do mundo, também ficou conhecida por atuar em alguns filmes e por se envolver em ações de caridade. Além disso, ela sempre foi dedicada aos estudos e ganhou uma bolsa para cursar Engenharia Química na Northwestern University.

Lisa Kudrow — 154 A comediante e atriz norte-americana Lisa Kudrow ficou famosa por interpretar a excêntrica Phoebe Buffay no seriado “Friends” (1994-2004). Mas, antes de se tornar uma estrela, Lisa se formou em Biologia, na Vassar College, e conduziu estudos importantes na área médica. Atualmente, ela produz e atua no seriado “Web Therapy”.

Kate Beckinsale — 152 Além de ser considerada uma das atrizes mais bonitas da atualidade, Kate Beckinsale também está entre as mais inteligentes de Hollywood. Ela, que sempre foi uma leitora ávida, estudou Literatura Francesa no New College, uma das faculdades constituintes da Universidade de Oxford. Kate é fluente em quatro idiomas: inglês, francês, russo e alemão.