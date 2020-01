Os 10 filmes mais odiados pelo público nas últimas duas décadas

Muitos filmes são lançados como grandes promessas do cinema, mas acabam se mostrando grandes decepções. Com base nas avaliações deixadas em sites especializados em cinema, a Revista Bula reuniu os dez filmes mais odiados pelo público nos últimos 20 anos. Um dos sites, CinemaScore, pesquisa a experiência do público nos cinemas e avalia os lançamentos com notas de A a F. No Rotten Tomatoes, críticos e espectadores deixam suas pontuações para cada filme: de 0 a 100. Os longas selecionados pela Bula, além de receberem um F no CinemaScore, ganharam péssimas avaliações no Rotten Tomatoes. Entre os mais repudiados, estão “A Escuridão” (2016), de Gred Mclean; e “Super-Heróis, A Liga da Injustiça” (2008), de Jason Friedberg.

A Escuridão (2016), Greg Mclean Peter e Bronny Taylor decidem acampar no Grand Canyon, na companha de seus dois filhos: Michael e Stephanie. Em uma caverna, Michael pega algumas pedras marcadas com símbolos ocultos, sem saber que está levando consigo uma entidade sobrenatural. Após a viagem, eventos estranhos começam a acontecer na casa dos Taylor e Michael muda totalmente seu comportamento.

Filha do Mal (2012), William Brent Bell Isabella viaja até a Itália para fazer um documentário sobre sua mãe, Maria, que está internada em um manicômio do Vaticano sob a acusação de ter assassinado três clérigos. Ela suspeita que a mãe esteja possuída por demônios e, por isso, chama dois padres exorcistas para ajudá-la. Ao longo das filmagens, Isabella presencia cenas assustadoras, que a deixam perturbada.

A Caixa (2009), Richard Kelly Ao receber um presente de um homem misterioso, o casal Norma e Arthur enfrenta um dilema moral. Dentro da caixa que ganharam, há um botão: caso o apertem, ganharão instantaneamente um milhão de dólares, mas um estranho será assassinado em algum lugar do mundo. A caixa será deles por apenas 24 horas. Enquanto o tempo passa, Norma e Arthur discutem sobre o que devem fazer.

Super-Heróis, A Liga da Injustiça (2008), Jason Friedberg Will sonha que o mundo está acabando e acorda assustado. Logo depois, um terremoto atinge sua casa e ele percebe que seu pesadelo está se tornando realidade. Ele avisa sua namorada e seus amigos e todos tentam fugir, enquanto desastres naturais de todos os tipos atingem a cidade. O longa é uma sátira aos filmes de apocalipse.

Eu Sei Quem me Matou (2007), Chris Sivertson Um dia, a adolescente Aubrey Fleming desaparece. Todos já estão perdendo a esperança de reencontrá-la, até que ela aparece em uma estrada deserta, inconsciente. Seus amigos a reconhecem, mas ela diz que seu nome é Dakota Moss e que nunca ouviu falar de Aubrey. Um psicólogo acredita que Aubrey criou uma nova personalidade para se proteger, mas ela precisa se recuperar rápido, pois é a única que pode dizer quem era seu sequestrador.

O Sacrifício (2006), Neil LaBute Abalado psicologicamente, o policial Edward Malus se afasta do trabalho. Um dia, ele recebe a carta de uma velha amiga pedindo ajuda: sua filhinha, Rowan, desapareceu misteriosamente em Summerisle, uma ilha isolada. Edward decide ir até o local para investigar o caso. Ele descobre que os estranhos moradores da ilha invocam entidades perigosas em rituais pagãos e começa a desconfiar que eles sacrificam humanos durante os cultos.

Alone In The Dark: O Despertar do Mal (2005), Uwe Boll Edward Carnby é um investigador particular especializado em casos sobrenaturais. Após a morte súbita de um de seus amigos, ele inicia uma investigação que o leva até os vestígios de uma civilização indígena perdida, chamada Abskani. Essa tribo invocava demônios, que agora desejam invadir a Terra. Para evitar que isso aconteça, Carnby pede ajuda à arqueóloga Aline Cedrac. Uwe Boll, famoso por adaptar videogames para o cinema, ficou conhecido como “o pior diretor do mundo”.

Em Carne Viva (2003), Jane Campion Frannie Avery, uma professora de Nova York, testemunha o assassinato de uma garota na vizinhança. Segundo a polícia, o suspeito provavelmente é o mesmo homem que matou outras mulheres na região. O detetive James Malloy fica responsável por interrogar Frannie e os dois se tornam amantes. Ela se apaixona perdidamente, mas começa a acreditar que James pode estar envolvido com as mortes investigadas.

Feardotcom (2002), William Malone Após quatro corpos serem encontrados no subúrbio de Nova York, o detetive Mike Reilly e a pesquisadora Terry Houston começam a investigar o caso. Eles descobrem que todas as vítimas acessaram o site www.fear.com dois dias antes de morrerem. Então, Mike decide conhecer o site e acaba mergulhando em um universo proibido e perturbador.