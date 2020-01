Os 11 maiores esnobados pelo Oscar em 2020

Greta Gerwig

O filme “Adoráveis Mulheres”, de Greta Gerwig, recebeu indicações em seis categorias do Oscar. Mas, a cineasta não foi indicada para “Melhor Direção”. A escolha da academia tem sido contestada por críticos e espectadores ao redor do mundo, tendo em vista a qualidade técnica e o sucesso do filme. Mais uma vez, apenas homens concorrem ao prêmio de direção, o que reforça os boatos de que o Oscar se recusa a nomear mulheres cineastas com trabalhos dignos de reconhecimento.