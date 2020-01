Site disponibiliza gratuitamente as aulas de física de Richard Feynman

Richard P. Feynman foi um físico teórico norte-americano do século 20. Conhecido pelas suas contribuições para o desenvolvimento da eletrodinâmica quântica, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1965. As 129 aulas ministradas por ele no Instituto de Tecnologia da Califórnia foram disponibilizadas online gratuitamente, transcritas em inglês.

A plataforma “The Feynman Lectures on Physics” foi elaborada pelo próprio Instituto de Tecnologia da Califórnia. As aulas do físico estão divididas em três volumes: o primeiro é focado nos ensinamentos de Isaac Newton sobre a mecânica clássica, o segundo apresenta os fundamentos do eletromagnetismo, e o último aborda a mecânica quântica. O site também disponibiliza anotações de Feynman, fotos oficiais e propostas de atividades desenvolvidas para seus alunos.

O físico nasceu em Nova York, em 1918, e desde a infância demonstrou facilidades nas áreas de ciências e matemática. Segundo narra a sua biografia, ele chegou a construir um alarme residencial quando ainda estava no 1º ano do ensino básico. Ele se formou em física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e fez pós-graduação no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, centro onde Albert Einstein era um dos colaboradores.

Richard se tornou conhecido no início da década de 1960, por conseguir ensinar aos seus alunos alguns dos conceitos mais complexos e avançados da física de uma forma facilmente compreensível. Famoso pela genialidade e pelos comentários sarcásticos, suas aulas foram reunidas em formato de livro em 1964, e venderam mais de 1,5 milhão de cópias nos Estados Unidos.

Feynman esteve no Brasil entre 1949 e 1950. Além de frequentar assiduamente o carnaval do Rio de Janeiro, ele deu aulas no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em relação à educação brasileira, ele criticava o fato de os alunos serem incentivados a memorizar fórmulas, sem uma explicação sobre o raciocínio por trás dos resultados. O físico morreu em 1988, vítima de câncer.

Clique no link para acessar: Site disponibiliza gratuitamente as aulas de física de Richard Feynman