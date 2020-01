Os 10 melhores filmes que estreiam em janeiro na Netflix

O Limite da Traição (2020), Tyler Perry

Após uma grande desilusão no casamento, Grace Waters se divorcia. Seguindo os conselhos de sua melhor amiga, Sarah, ela decide recomeçar a vida. Com o passar do tempo, ela se apaixona e se casa novamente. Mas, o novo marido de Grace logo assume comportamentos estranhos. Quando ele morre, Grace é presa como a principal suspeita do assassinato. Mas a defensora pública Jasmine Bryant descobre uma conspiração por trás do crime.