Os filmes latino-americanos enfrentam muitas dificuldades para chegar aos grandes circuitos de cinema. Para diminuir esse problema de visibilidade, o governo da Colômbia criou a plataforma de streaming Retina Latina, que reúne curtas e longas-metragens de sete nações: Bolívia, Colômbia, Equador, Cuba, México, Peru e Uruguai. Nos próximos anos, é esperado que outros países façam parte do projeto.

De acordo com o site, “a Retina Latina é concebida como um espaço para que os usuários ampliem seus conhecimentos sobre a história e os assuntos atuais da arte cinematográfica na América Latina, através de críticas, ensaios, entrevistas e materiais multimídia complementares às obras audiovisuais”.

Entre os conteúdos disponíveis, estão alguns filmes elogiados pela crítica, como o uruguaio “Os Golfinhos Vão para o Leste” (2016), o colombiano “Crônica do Fim do Mundo” (2014), e o mexicano “Mariana, Mariana” (1985). Atualmente, o site reúne cerca de 200 títulos latino-americanos. O acesso a qualquer filme é gratuito, sendo exigido apenas um cadastro no site.

Para se cadastrar, basta clicar em “registrarse”, no canto superior direito da tela. E para conferir as produções disponíveis, acesse “películas”. Abaixo de cada filme, ficam as informações como nacionalidade, classificação indicativa, elenco, prêmios e participações em festivais de cinema. No site, também é possível conferir notícias e resenhas sobre os filmes. Por fim, na seção “Conecta”, ficam as novidades do projeto colombiano que apoia o trabalho de jovens cineastas latino-americanos.

Clique aqui para acessar: Plataforma de streaming gratuita disponibiliza filmes da América Latina