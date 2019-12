10 filmes que destruíram casamentos de celebridades

Titanic (1997)

James Cameron, diretor de “Titanic”, estava casado com Linda Hamilton na época das gravações do filme, quando conheceu e se apaixonou pela atriz Suzy Amis. Hamilton já estava estressada com a fama repentina do marido, mas a traição colocou um ponto final no casamento. Logo após o divórcio, Cameron se casou com Amis.