Os nomes mais populares no Brasil na última década

Durante a última década, Miguel liderou o ranking dos nomes masculinos preferidos pelos pais e mães brasileiros, perdendo apenas em 2010, quando “Gabriel” ainda era o mais usado. Miguel, originário do hebraico “Mikhael”, significa “quem é como Deus?”, uma pergunta retórica, na qual subentende-se a resposta “Ninguém é como Deus”. Além disso, é um nome citado na bíblia como um arcanjo, um símbolo de humildade. No ranking feminino, houve variações: os nomes Júlia, Sophia, Alice e Helena estiveram na 1ª colocação ao longo dos anos. Júlia significa “jovem”, Alice quer dizer “de linhagem nobre”; e Sophia refere-se à palavra “sabedoria”. Helena, o mais usado em 2018 e 2019, significa “reluzente, resplandecente” e teve origem no grego “Heléne”, palavra usada para descrever um raio de sol. O site BabyCenter, responsável pelas listas, apontou os quatro nomes que estão crescendo em popularidade: Gael, Valentim, Liz e Aurora. Há dois anos, esses eram nomes raros, mas em pouco tempo estarão na moda, segundo as estimativas. Confira o ranking completo.

2010 — Gabriel e Júlia 2011 — Miguel e Júlia 2012 — Miguel e Sophia 2013 — Miguel e Sophia 2014 — Miguel e Sophia 2015 — Miguel e Alice 2016 — Miguel e Alice 2017 — Miguel e Alice 2018 — Miguel e Helena 2019 — Miguel e Helena