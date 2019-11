Os 10 melhores filmes românticos de todos os tempos

Titanic (1997), James Cameron

Jack Dawson é um artista pobre que, durante uma aposta, ganha uma passagem para viajar no Titanic, um luxuoso navio que parte do Reio Unido para os EUA. No navio, ele conhece Rose, uma jovem da elite prestes a se casar com o magnata Caledon. Rose acaba se apaixonando pelo artista, despertando a fúria de seu noivo, que prende Jack. Quando o navio se choca com um Iceberg, Rose corre para libertar o amante.