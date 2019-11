10 atores que ressurgiram após uma fase ruim na carreira

Jessica Lange

Uma das atrizes mais prestigiadas dos anos 1970 e 80, Jessica Lange se tornou conhecida com o filme “King Kong” (1976). Ela venceu o Oscar por duas vezes e foi premiada com cinco Globos de Ouro. A partir do fim da década de 1990, Lange conseguiu apenas papéis secundários e sumiu das grandes premiações. Em 2011, Ryan Murphy tornou Jessica Lange uma estrela das novas gerações ao convidá-la para a série “American Horror Story”. Após o sucesso, ela protagonizou outras produções do diretor.