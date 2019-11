Centenas de filmes clássicos da era de ouro de Hollywood

O site Cinema Classic Online disponibiliza online centenas de filmes clássicos, documentários e programas de TV gratuitos, sendo uma das maiores plataformas deste segmento na internet. A maioria dos títulos foram lançados antes de 1960, durante a chamada era de ouro de Hollywood. Muitos, inclusive, são mudos e em preto e branco.

Os filmes estão divididos em três categorias. A seção “Movie Billboards” elenca os longas por gênero: comédia, ação, drama, documentários, musicais e outros. Em “Serials”, é possível encontrar os seriados que estão disponíveis no site. Por fim, “Silent Movies” reúne as produções da era do cinema mudo.

Entre os melhores filmes clássicos, estão “A Revolução dos Bichos” (1972), “As Aventuras de Gulliver” (1939), “Notorious” (1946) e “Cyrano de Bergerac” (1950). Vários longas possuem legenda em português, basta ajustar as configurações clicando no símbolo de engrenagem, que fica no canto direito inferior da tela. Os que são acompanhados do anúncio “Download Free” também ser baixados gratuitamente.

Clique aqui para acessar: Centenas de filmes da Era de Ouro de Hollywood