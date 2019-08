Celebridades que são consumidores de maconha e defendem a legalização

Charlize Theron

A atriz Charlize Theron ganhou reconhecimento no final dos anos 1990, com os filmes “O Advogado do Diabo” (1997) e “Regras da Vida” (1999). Em uma entrevista, ela disse que usou maconha durante a juventude: “Durante muitos anos, eu fui aquela pessoa que acordava e já acendia um baseado”. Hoje, Charlize disse que diminuiu a frequência, mas ainda fuma para dormir melhor, já que sofre com insônia.