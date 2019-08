60 anos de Kind of Blue, o álbum que mudou a história da música: faça o download gratuito

No dia 17 de agosto de 2019, o álbum “Kind of Blue”, de Miles Davis, completou 60 anos. Considerado uma das obras mais influentes da música, o disco foi gravado em apenas duas sessões de improviso no 30th Street Studio, em Nova York. Lançado pela Columbia Records, alcançou números impressionantes, tornando-se o álbum de Jazz mais vendido da história e inspiração para músicos dos mais diferentes gêneros.

Miles Davis gravou “Kind of Blue” ao lado de seu sexteto, formado pelos músicos Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Nas sessões de gravação, Davis fez questão de deixar os colegas à vontade e o resultado foi um álbum totalmente espontâneo e “cool”, que deu origem ao “Jazz Modal”, gênero marcado pelas improvisações em poucos acordes.

Com sonoridade limpa e tranquila, “Kind of Blue” teve, originalmente, cinco faixas: “So What”, “Freddie Freeloader”, “Blue in Green”, “All Blues” e “Flamenco”. Todas foram sucesso absoluto, com destaque para a primeira delas. Para aqueles que desejam conhecer o álbum mais marcante do Jazz, o site Archive disponibiliza o download gratuito.

Para baixar “Kind of Blue”, basta clicar no link abaixo e escolher a opção mp3 no lado direito da tela. É importante ressaltar que o disco está disponível apenas para fins educacionais. Conforme aviso do próprio site, usá-lo comercialmente é considerado ilegal.

Clique aqui para acessar: Kind of Blue para download gratuito