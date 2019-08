De Ryan Gosling a Johnny Depp: 12 famosos que mudaram após cirurgia plástica

Ryan Reynolds

Destaque como o anti-herói Deadpool, Ryan Reynolds ganhou popularidade em 2005, ao atuar no filme “Horror em Amityville”. Hoje, com 42 anos, o ator aparece com poucas linhas de expressão, o que muitos dizem ser resultado de sucessivas aplicações de botox. Ao ver as fotos antigas de Reynolds, é possível perceber que ele passou por uma rinoplastia.