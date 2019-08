Uma música para cada tipo de personalidade: qual delas é a sua?

O eneagrama, uma figura geométrica de nove pontas, é um símbolo filosófico que já foi usado em diversas culturas, do pensamento grego ao islamismo. No início da década de 1950, o filósofo boliviano Oscar Ichazo, fascinado pela ideia de recuperar conhecimentos perdidos, associou as nove pontas do eneagrama aos atributos divinos que refletem a natureza humana. Anos mais tarde, o psiquiatra Claudio Naranjo correlacionou os ensinos de Ichazo às características psiquiátricas que conhecia. Dos vértices do eneagrama, surgiram nove tipos de personalidade.

Hoje, essa metodologia é comumente usada em treinamentos profissionais e testes de admissão. Baseado nos ensinamentos de Ichazo e Naranjo, o cantor e compositor norte-americano Ryan O’Neal criou o projeto “Atlas: Enneagram”, com nove faixas, disponível no Spotify. De acordo com O’Neal, ele compôs uma música perfeita para cada tipo de personalidade. Abaixo, a Revista Bula disponibiliza o álbum. Para ouvi-lo, é necessário possuir cadastro no Spotify e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Veja também quais são, segundo o Instituto Eneagrama, as nove personalidades existentes:

1 — Perfeccionista Os perfeccionistas são práticos e exigentes, centrados na ação. Dão prioridade às tarefas que devem ser realizadas e exigem muito de si mesmos. Têm dificuldade para reconhecer suas reais necessidades, revelando-se pessoas duras e intransigentes. O vício emocional é a Raiva.

2 — Prestativo Os prestativos são conquistadores, têm uma percepção aguda sobre os outros e sabem como conseguir o que querem. Gostam de agradar e se esquecem de cuidar de si mesmos. Sofrem quando não conseguem estar à altura de uma imagem idealizada. O vício emocional desse tipo de personalidade é o Orgulho.

3 — Bem-Sucedido As pessoas do tipo 3 são centradas na ação ou no planejamento, objetivando sempre o reconhecimento. Com uma visão mercantilista, estão sempre em busca do sucesso. Podem ser pessoas frias e acabam estressando os outros com tantas cobranças. Têm como vício emocional a Vaidade.

4 — Romântico Os românticos são sensíveis e emocionalmente instáveis. Por outro lado, essa aguda percepção emocional faz com que consigam enxergar as coisas de uma maneira diferente da maioria. São pessoas autênticas, mas que idealizam uma vida distante da realidade. Insatisfeitos, têm como vício a Inveja.

5 — Observador As pessoas do tipo 5 são lógicas, curiosas e extremamente racionais. Preferem estar em segundo plano, de onde podem observar tudo sem perder o senso crítico. Têm o hábito de substituir emoções por pensamentos e, por vezes, são vistos como inadequados. O vício emocional é a Avareza.

6 — Questionador Os questionadores são pessoas atentas e desconfiadas, por mais que não demonstrem isso. Precavidos e realistas, não gostam de imprevistos. Interpretam os outros como uma possível ameaça, o que gera uma constante ansiedade. Como não arriscam, têm o Medo como vício emocional.

7 — Sonhador O sonhador vive fazendo planos que beiram impossível. Têm uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas acabam se sobrecarregando para não encarar suas verdadeiras necessidades. São otimistas, dão prioridade ao prazer e têm a Gula como vício emocional.

8 — Confrontador As pessoas do tipo 8 têm muita facilidade em mandar e liderar. Expressam-se de maneira direta e objetiva, chegando a intimidar os outros com sua aparente segurança. Calculistas, tendem ao exagero, desconsiderando os sentimentos das outras pessoas. O vício emocional desse tipo de personalidade é a Luxúria.

9 — Preservacionista Os preservacionistas têm uma atitude tranquila e conciliadora, zelando pelo bem-estar geral. Sempre expressam calma, mesmo que não seja um sentimento real. Essa flexibilidade revela pessoas apáticas, que temem se posicionar para não gerar atritos. Têm como vício emocional a Indolência, também conhecida como Preguiça.

Clique no link para ouvir: Músico cria uma música para cada tipo de personalidade