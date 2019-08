De Anna Kariênina a Crime e Castigo: 82 clássicos da literatura mundial para download gratuito

Grande parte dos ebooks gratuitos divulgados na internet não possui a mesma qualidade dos livros impressos, tornando-os mais difíceis e menos agradáveis de ler. Mas, aos poucos, o site Planet eBook está mudando essa realidade, disponibilizando grandes clássicos da literatura mundial com projeto gráfico perfeccionista. Atualmente, o site possui 82 títulos para download gratuito.

Entre as obras disponíveis, estão “O Grande Gatsby” (1925), de F. Scott Fitzgerald; “Anna Kariênina” (1877), de Lev Tolstói; “Madame Bovary” (1856), de Gustave Flaubert; “1984” (1949), de George Orwell; “Jane Eyre” (1847), de Charlotte Brontë; “Orgulho e Preconceito” (1813), de Jane Austen; “Os Irmãos Karamazov” (1880), de Fiódor Dostoiévski, e outros clássicos.

Todos os títulos podem ser baixados em três formatos: PDF, para computadores Windows e Mac; ePUB, para computadores e dispositivos móveis iOS e Android; e MOBI, para leitura no Kindle. Para fazer o download, basta clicar no livro e escolher o formato desejado no canto superior esquerdo da tela. As obras disponibilizadas pelo site são de domínio público na Austrália, e não podem ser usadas para fim comerciais. Os livros estão em inglês.

