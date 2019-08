10 poemas em homenagem aos pais

Nas últimas décadas, a noção de paternidade tem se modificado visivelmente. Velhos paradigmas foram quebrados e hoje o pai não é mais apenas a figura de um provedor detentor de autoridade, mas também um dos protagonistas no desenvolvimento moral, psicológico e afetivo de toda a família. Mas, a verdade é que, independentemente da época, as relações entre pais e filhos sempre serviram de inspiração para grandes escritores. Mr. Bennet, o patriarca em “Orgulho e Preconceito” (1813), de Jane Austen, foi transgressor ao incentivar o espírito destemido de sua filha, Elizabeth; enquanto o advogado Atticus Finch, em “O Sol é Para Todos” (1960), de Harper Lee; se tornou um herói mundial ao ter sua história narrada pela filha, Jem, que mostrou a coragem do jurista ao defender a dignidade das pessoas negras em um país dividido pelo racismo. E, assim como na ficção, a poesia também possui belos exemplos de paternidade. A Revista Bula reuniu dez poemas de grandes autores, como Pablo Neruda e Carlos Drummond de Andrade, que homenagearam a vivência e a sabedoria dos pais.

Pai

Carlos Edu Bernardes

Meu pai tem Alzheimer

e todo dia me pergunta

que dia é hoje.

Eu digo que é Dia dos Pais

e tasco-lhe mais um abraço.

As mãos de meu pai

Mario Quintana

As tuas mãos tem grossas veias

como cordas azuis

sobre um fundo de manchas

já da cor da terra

— como são belas as tuas mãos

pelo quanto lidaram, acariciaram

ou fremiram da nobre cólera dos justos…

Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,

essa beleza que se chama simplesmente vida.

E, ao entardecer, quando elas repousam

nos braços da tua cadeira predileta,

uma luz parece vir de dentro delas…

Virá dessa chama que pouco a pouco,

longamente, vieste alimentando

na terrível solidão do mundo,

como quem junta uns gravetos

e tenta acendê-los contra o vento?

Ah, como os fizeste arder, fulgir,

com o milagre das tuas mãos!

E é, ainda, a vida que transfigura

as tuas mãos nodosas…

essa chama de vida —

que transcende a própria vida…

e que os Anjos, um dia,

chamarão de alma.

Visita

Ferreira Gullar

no dia de

finados ele foi

ao cemitério

porque era o único

lugar do mundo onde

podia estar

perto do filho mas

diante daquele

bloco negro

de pedra

impenetrável

entendeu

que nunca mais

poderia alcançá-lo

Então

apanhou do chão um

pedaço amarrotado

de papel escreveu

eu te amo filho

pôs em cima do

mármore sob uma

flor

e saiu

soluçando

A voz do meu pai

Manoel de Barros

Abro os olhos.

Não vejo mais meu pai.

Não ouço mais a voz de meu pai.

Estou só. Estou simples.

Não como essa poderosa voz da terra

com que me estás chamando, pai —

porque as cores se misturam

em teu filho ainda

e a nudez e o despojamento

não se fizeram em seu canto;

mas, simples por só acreditar

que com meus passos incertos

eu governo a manhã

feito os bandos de andorinha

nas frondes do ingazeiro.

Distinção

Carlos Drummond de Andrade

O Pai se escreve sempre com P grande

em letras de respeito e de tremor

se é Pai da gente. E Mãe, com M grande.

O Pai é imenso. A Mãe, pouco menor.

Com ela, sim, me entendo bem melhor:

Mãe é muito mais fácil de enganar.

(Razão, eu sei, de mais aberto amor.)

Impressionista

Adélia Prado

Uma ocasião,

meu pai pintou a casa toda

de alaranjado brilhante.

Por muito tempo moramos numa casa,

como ele mesmo dizia,

constantemente amanhecendo.

Soneto ao pai

Edival Lourenço

Oh! Fluida infância! Pátria faz-de-conta!

Pobre de coisas com riqueza d’alma:

palhoça, vento, verde, aves e calma

para fruir a vida em toda monta.

Aquele ano choveu além da conta

e abriu-se um olho d’água em nossa casa

que meu pai ajudou, com fina vaza,

fazer o arroio: do Araguaia ponta.

Encanta-me o sentido que propala.

Maior riqueza, sei, ninguém encontra:

o nascente Araguaia nos escala.

A vida tem o rio a inspirá-la:

mereja, empoça, entorna, enfim desponta

promissora qual jorro de olho d’água!

Teus velhos sapatos manchados de terra

Vinicius de Moraes

Meu pai,

dá-me os teus velhos sapatos

manchados de terra

dá-me o teu antigo paletó

sujo de ventos e de chuvas

dá-me o imemorial chapéu

com que cobrias a tua paciência

e os misteriosos papéis

em que teus versos inscreveste.

meu pai,

dá-me a tua pequena

chave das grandes portas

dá-me a tua lamparina de rolha,

estranha bailarina das insônias

meu pai, dá-me os teus velhos sapatos.

Pai, a minha sombra és tu

Jorge Reis-Sá

a cadeira está vazia, um corpo ausente

não aquece a madeira que lhe dá forma

e não ouço o recado que me quiseste dar

nem a tua voz forte que grita meninos

na hora de acordar

ouço o teu abraço, no corredor em gaia

e os olhos molhados pela inusitada despedida

o sol foge

mas o crepúsculo desenha a sombra que

tenho colada aos pés

ou o espelho, coberto com a tua face

pai, digo-te

a minha sombra és tu

O pai

Pablo Neruda

Terra de semeadura inculta e brava,

terra que não tem estreitos nem sendas,

minha vida sob o sol treme e alarga.

Pai, os teus olhos doces nada podem,

como nada puderam as estrelas

que me abrasam os olhos e as fontes.

O mal de amor cegou a minha vista

e nesta fonte doce do meu sonho

refletiu-se outra água estremecida.

Depois… Pergunta a Deus por que me deram

o que me deram e por que depois

soube da solidão de terra e céu.

Olha, minha juventude foi broto

puro que ficou sem abrir, perdeu

sua doçura de sangues e de sucos.

O sol que cai e cai eternamente

cansou-se de beijá-la… E sendo outono,

Pai, os teus olhos na podem.

Escutarei na noite tuas palavras:

menino, meu menino…

e na noite imensa seguirei

com as minhas e as tuas chagas.