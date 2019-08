Divulgado em agosto, o Atlas da Violência 2019 analisou as taxas de homicídio nas 310 cidades brasileiras com mais de cem mil habitantes. A pesquisa foi realizada com base nos dados de 2017, ano em que ocorreram 72.843 assassinatos no país. O objetivo do estudo, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), é identificar as principais causas da violência letal, para que seja mais fácil trabalhar com políticas de segurança focalizadas. As cidades mais violentas estão concentradas nas Regiões Norte e Nordeste, sendo Maracanaú (CE), Altamira (PA) e São Gonçalo do Amarante (RN) as líderes do ranking. Por outro lado, a maioria dos municípios menos violentos estão no Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo. A partir dos números disponibilizados pelo Atlas da Violência, a Revista Bula reuniu em uma lista as 20 cidades mais pacíficas do Brasil, com a menor quantidade de assassinatos. As taxas são estimadas por 100 mil habitantes e consideram óbitos por agressão, por intervenção legal e mortes violentas com causas indeterminadas.

1 — Jaú, São Paulo Jaú, no interior de São Paulo, é a cidade menos violenta do país. Com aproximadamente 146 mil habitantes, o município apresentou uma pequena taxa de 2,7 homicídios em 2017. Conhecida como a Capital do Calçado Feminino, possui mais de 220 indústrias da área. Jaú também representa um importante polo agrícola do estado, com predominância da produção de cana-de-açúcar.

2 — Indaiatuba, São Paulo Pertencente à Região Metropolitana de Campinas, Indaiatuba possui cerca de 239 mil habitantes e já foi reconhecida em diferentes estudos por apresentar ótimos índices qualidade de vida. Sua economia gira em torno dos setores da indústria, com destaque para as empresas automobilísticas; e agricultura. No Atlas da Violência, registrou uma taxa de 3,5 homicídios por 100 mil habitantes.

3 — Valinhos, São Paulo Valinhos figura entre as cidades mais pacíficas do Brasil e possui aproximadamente 127 mil habitantes. Com um alto índice de Desenvolvimento Humano (IDH), também é considerada uma das melhores para se viver no país. Conhecida como a Capital do Figo Roxo, Valinhos tem suas atividades econômicas centradas na agricultura, indústria e no comércio. Registrou uma taxa de 4,7 homicídios em 2017.

4 — Jaraguá do Sul, Santa Catarina Jaraguá do Sul é a cidade mais segura de Santa Catarina e a quarta do Brasil, de acordo com os dados do Atlas da Violência. Em 2017, apresentou uma taxa de 5,5 homicídios. Com aproximadamente 181 mil habitantes, é conhecida como a Capital Nacional da Malha e abriga grandes indústrias do setor de confecções. Destacam-se também as empresas do ramo de tecnologia e prestação de serviços.

5 — Brusque, Santa Catarina Colonizada por alemães no início do século 19, Brusque atrai muitos turistas por conservar as tradições dos desbravadores em sua arquitetura, gastronomia e nas festividades. Um dos maiores polos têxteis de Santa Catarina, Brusque é conhecida como a “Cidade dos Tecidos” e abriga muitas indústrias de confecção, além de metalúrgicas. No Atlas da Violência, apresentou uma taxa de 5,8 homicídios.

6 — Jundiaí, São Paulo Estrategicamente localizada entre a grande São Paulo e a região metropolitana de Campinas, Jundiaí está em constante crescimento e possui atualmente 355 mil habitantes. A cidade apresenta um alto Índice de Desenvolvimento Humano, sendo considerada uma das melhores para se viver no estado. A economia local é baseada nos setores da agricultura, indústria e comércio. Registrou uma taxa de 6,1 homicídios em 2017.

7 — Passos, Minas Gerais Com uma população estimada de 114. 458 habitantes, Passos se destaca como um importante polo econômico de Minas Gerais, possuindo uma economia baseada, principalmente, na agropecuária, no agronegócio e no setor de serviços. Recentemente, a indústria moveleira também tem crescido no município. No Atlas da Violência, apresentou uma taxa de 7,2 homicídios.

8 — Limeira, São Paulo Com aproximadamente 300 mil habitantes, Limeira representa uma importante região industrial para o Estado de São Paulo. A economia da cidade se baseia no ramo da indústria, principalmente o setor de joias e folheados, que é hoje o maior empregador municipal. Também se destaca a agricultura, com o cultivo de cana-de-açúcar e de mudas cítricas. Limeira registrou uma taxa de 7,7 homicídios.

9 — Americana, São Paulo Pertencente à Região Metropolitana de Campinas, Americana possui aproximadamente 234 mil habitantes. Uma das cidades mais seguras de São Paulo, registrou uma taxa de 7,7 homicídios em 2017. A economia municipal se baseia, principalmente, no setor de comércio e prestação de serviços. A indústria também é relevante, com destaque para os setores metalúrgico e têxtil.

10 — Bragança Paulista, São Paulo Bragança Paulista é a décima cidade mais pacífica do país, com uma taxa de 7,7 homicídios. O município, que possui aproximadamente 164 mil habitantes, é uma das 12 estâncias climáticas de São Paulo, o que evidencia seu potencial turístico. Os setores de comércio e prestação de serviços são os mais relevantes para a economia local, seguidos pela indústria e agricultura.

11 — Santos, São Paulo Localizada no litoral de São Paulo, Santos é um importante polo turístico do estado, tendo como cartão-postal 7km contínuos de praia. Além disso, a abriga o maior porto da América Latina, o principal gerador de renda para a cidade. Por esse motivo, Santos também está entre os municípios mais importantes para a economia brasileira. Com cerca de 435 mil habitantes, registrou uma taxa de 7,8 homicídios.

12 — Araxá, Minas Gerais Localizada na região do Triângulo Mineiro, Araxá tem uma população estimada de 104.283 habitantes. Integra o Circuito das Águas de Minas Gerais e é reconhecida pela propriedade terapêutica de suas fontes medicinais. Além do turismo, a cidade tem sua economia voltada para a mineração e a agropecuária. No Atlas da Violência, Araxá apresentou uma taxa de 7,9 homicídios.

13 — Araraquara, São Paulo Com aproximadamente 231 mil habitantes, Araraquara se destaca pelos seus índices de qualidade de vida. No Atlas da Violência, a cidade registrou uma taxa de 7,9 homicídios em 2017. A indústria é a base da economia do município, que possui mais de 500 empresas de diferentes ramos. Os setores de comércio e serviços complementam as atividades econômicas de Araraquara.

14 — São Caetano do Sul, São Paulo Bem próxima à capital do estado, São Caetano do Sul é uma das três cidades da famosa região do ABC, composta também por Santo André e São Bernardo. Com aproximadamente 160 mil habitantes, o município possui uma das maiores rendas per capita do país. A economia local é baseada nas atividades da indústria e do comércio. São Caetano do Sul apresentou uma taxa de 7,9 homicídios por cem mil habitantes.

15 — Tubarão, Santa Catarina Com uma população estimada de 104 mil habitantes, Tubarão também é conhecida como “Cidade Azul”. O município se destaca como um importante polo comercial da região, principalmente na área de cerâmica. Sua localização privilegiada, entre a serra e o mar, atrai turistas à procura de estâncias termais e passeios de trem. No Atlas da Violência, registrou uma taxa de 8,1 homicídios.

16 — Mogi das Cruzes, São Paulo Localizada às margens do Rio Tietê, Mogi das Cruzes é uma cidade histórica e possui hoje aproximadamente 434 mil habitantes. É o maior polo produtor de hortaliças e cogumelos do Brasil, mas também passa por uma expressiva expansão industrial, com destaque para o setor automobilístico. Considerado um município seguro, registrou uma taxa de 8,3 homicídios no Atlas da Violência.

17 — Itatiba, São Paulo Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Itatiba tem uma população estimada de 106.503 habitantes e apresentou uma taxa de 8,3 homicídios, em 2017, segundo o Atlas da Violência. Itatiba é conhecida como “A Capital do Móvel Colonial”, em função das indústrias moveleiras presentes na cidade. A agricultura também é importante para a economia local.

18 — Varginha, Minas Gerais Em 1996, Varginha ficou famosa internacionalmente pelo suposto aparecimento de criaturas alienígenas. Mas, de lá para cá, a cidade tem se destacado por outros motivos, como o crescimento comercial e os bons índices de qualidade de vida. A principal atividade econômica do município é a produção de café. Com cerca de 153 mil habitantes, Varginha apresentou uma taxa de 8,3 homicídios.

19 — Catanduva, São Paulo Catanduva integra a Mesorregião de São José do Rio Preto e possui cerca de 121 mil habitantes. De acordo com o Atlas da Violência, registrou uma taxa de 8,4 homicídios. A economia municipal se baseia nas atividades industriais, com destaque para o setor metalúrgico e alimentício. A produção de cana-de-açúcar também é uma importante fonte de geração de renda na cidade.