10 filmes chocantes que os assinantes da Netflix não conseguem assistir até o fim

The Perfection (2019), Richard Shepard

Esse terror psicológico acompanha Charlotte, uma mulher que já foi considerada um prodígio do violoncelo. Agora, todas as atenções estão voltadas para a musicista Elizabeth Wells. Com inveja, Charlotte se aproxima de Elizabeth, fingindo ser sua amiga. Mas, logo ela revela suas intenções e começa a perseguir sua rival, num perigoso jogo de provocações e torturas.