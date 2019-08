10 filmes da Netflix que vão te deixar sem chão

I Am the Pretty Thing That Lives In The House (2016), Oz Perkins

Lily Saylor é uma jovem enfermeira contratada para cuidar de Iris Blum, uma escritora de terror aposentada. Lily passa a viver com Iris em uma mansão na remota cidade de Braintree. Segundo uma lenda, a casa é assombrada e foi construída por um casal de noivos que desapareceu misteriosamente no dia do casamento. A enfermeira não acredita nos boatos, mas logo começa a ser perturbada por visões e espíritos.