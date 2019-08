De Áries a Peixes: a série ideal para cada signo

Os signos do Zodíaco atribuem certas características à personalidade de cada um. Os leoninos, por exemplo, são conhecidos pela vaidade, assim como os virginianos têm fama de perfeccionistas. Se esses traços são capazes de influenciar a vida das pessoas, também podem interferir na hora de escolher uma boa série. De acordo com a sabedoria popular acerca da astrologia, a Revista Bula reuniu em uma lista 12 ótimas indicações de séries, sendo uma para cada signo. A maioria dos títulos selecionados está disponível na Netflix. Para combinar com a intensidade dos arianos, o seriado ideal é “Grey’s Anatomy” (2005), de Shonda Rhimes; enquanto os obstinados capricornianos preferem produções como “Atlanta” (2017), de Hiro Murai. A lista foi inspirada em uma publicação do site Pop Sugar.

Áries — Grey’s Anatomy (2005), Shonda Rhimes Os nativos de Áries são muito inteligentes, mas também um pouco egoístas. Por outro lado, são intensos e realmente apaixonados, o que os deixa bem melodramáticos às vezes. Então, nada melhor para os arianos do que uma série cheia de drama e reviravoltas, como “Grey’s Anatomy”. Os episódios acompanham a rotina dos internos do hospital Grey Sloan Memoriam, que possui um dos programas de residência médica mais rígidos dos EUA.

Touro — American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (2018), Ryan Murphy Taurinos gostam de ordem, estabilidade e sabem apreciar a beleza e o luxo. Por isso, os nativos de Touro vão se identificar com séries caras e elogiadas pela riqueza estética, como “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, que explora o assassinato do icônico designer Gianni Versace, cometido pelo serial killer Andrew Cunanan, em 1997.

Gêmeos — The Walking Dead (2010), Frank Darabont, Glen Mazzara e outros Os geminianos são muito inteligentes, mas também têm fama de instáveis. Inquietos, eles fogem do tédio e não sentem medo diante do imprevisto. Séries com muitas reviravoltas e acontecimentos dramáticos, como “The Walking Dead”, são as mais indicadas para esse signo. A história acompanha um grupo de pessoas que sobreviveram a um apocalipse zumbi e procuram um lugar seguro para viver.

Câncer — Supergirl (2017), Andrew Kreisberg, Allison Adler e outros Totalmente apegados à família, os cancerianos tendem a ser um pouco nostálgicos e temperamentais. Independentemente da situação, eles fazem de tudo para proteger aqueles a quem amam. Por isso, combinam com protagonistas fortes e destemidos. Nesse caso, a série ideal é “Supergirl”, que acompanha a transformação de Kara Zor-El em uma super-heroína.

Leão — Jane The Virgin (2014), Jennie Snyder Os nativos de Leão são naturalmente brilhantes, criativos e sensíveis. Eles sabem dar ótimos conselhos e são muito leais, mas podem se tornam um pouco autoritários às vezes. Os leoninos adoram séries divertidas e com protagonistas irradiantes, assim como “Jane The Virgin”, que conta a história de Jane, uma aspirante à escritora que é submetida a uma inseminação artificial por engano.

Virgem — Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd Os Virginianos fazem parte de um grupo especial. Inteligentes e extremamente perfeccionistas, são difíceis de agradar, mas nem por isso deixam de ser ótimos amigos. Séries engraçadas e complexas são as melhores para esse signo, como “Modern Family”, que apresenta o cotidiano da excêntrica família Pritchett, liderada por Jay e pela colombiana Gloria.

Libra — Better Call Saul (2015), Vince Gilligan e Peter Gould Todo libriano gosta de passar um tempo sozinho, em paz. E como bons apreciadores da harmonia, os nativos de Libra são ótimos em resolver conflitos e buscar justiça. Por isso, combinam com séries que exploram a área do direito, mas possuem um pouco de melodrama, como “Better Call Saul”, que conta a história de Saul Goodman, um desonesto advogado de pequenas causas.

Escorpião — Scandal (2012), Shonda Rhimes Os escorpianos são aparentemente calmos, mas, na realidade, se apaixonam intensamente e podem ser um pouco pervertidos. Para os nativos desse signo, séries com personagens fortes e sensuais são as mais indicadas, como “Scandal”, que acompanha Olivia Pope, a Diretora de Comunicação da Casa Branca, que deixa o cargo para abrir sua própria empresa de gerenciamento de crises políticas.

Sagitário — Shameless (2011), Paul Abbott Os sagitarianos são pessoas desprendidas, que valorizam a liberdade e estão sempre em busca da próxima aventura. Também são muito divertidos e fazem sucesso em qualquer festa. Os nativos desse signo se identificam com protagonistas igualmente engraçados e desapegados, como Frank, de “Shameless”, que tem seis filhos para criar, mas prefere passar o tempo perambulando pelos bares da cidade.

Capricórnio — Atlanta (2017), Hiro Murai Não existe ninguém mais obstinado que os capricornianos: eles fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Como consequência, são realmente bem-sucedidos e não sabem lidar com pessoas displicentes. Os nativos de Capricórnio devem assistir séries com protagonistas que também estão lutando por seus sonhos. Em “Atlanta”, o estudante Earn abandona a faculdade para se aventurar no mundo do rap e garantir um futuro melhor para sua família.

Aquário — Pretty Little Liars (2010), I. Marlene King Aquarianos são rebeldes, excêntricos e criativos. Podem ser taxados de loucos, mas veem o mundo por uma perspectiva diferente e são ótimos para solucionar problemas. Por isso, se identificam com séries cheias de mistérios e intrigas, como Pretty Little Liars, que gira em torno do desaparecimento de Alison, uma jovem conhecida por todos na pequena cidade de Rosewood.