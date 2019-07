De Áries a Peixes: o livro ideal para cada signo do zodíaco

Para aqueles que acreditam nos signos do zodíaco, a posição das estrelas no momento do nascimento pode determinar muita coisa, inclusive a personalidade e os gostos literários de cada um. De acordo com a sabedoria popular acerca da astrologia, a Revista Bula reuniu em uma lista 12 ótimas indicações de livros, sendo uma para cada signo. “A Ilha do Tesouro” (1882), de Robert Louis Stevenson; é uma aventura que pode encantar os sagitarianos; enquanto “Cem Anos de Solidão” (1967), de Gabriel García Márquez; é o livro ideal para mexer com a imaginação fértil dos piscianos. A lista foi inspirada em uma publicação da revista norte-americana Reader’s Digest.

Áries — Ilíada (Século VIII a.C.), Homero Se alguém tem um líder ou um guerreiro dentro de si, é o ariano. Forte, motivado e persistente, o nativo de Áries adora histórias que reverenciam essas características. “A Ilíada”, de Homero, é uma obra clássica e fascinante, o mais antigo e extenso documento literário grego. Batalhas épicas entre homens e deuses e, é claro, a famosa queda de Troia, vão arrebatar a natureza agressiva dos arianos.

Touro — O Retrato de Dorian Gray (1890), Oscar Wilde Touro é um signo da Terra, como Virgem e Capricórnio, mas difere muito dos dois últimos. Mesmo sendo estável e prático, o taurino também adora bens materiais e aprecia a beleza e o luxo. Por isso, “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, é a obra mais indicada para esse signo. O romance examina os contrastes entre beleza física e interior, uma reflexão fascinante, com a qual os taurinos podem aprender.

Gêmeos — Um Conto de Duas Cidades (1859), Charles Dickens Gêmeos é considerado o signo duplo. É marcado pela inteligência e facilidade de adaptação, mas ao mesmo tempo é instável. Então, nada mais adequado que ler “O Conto de Duas Cidades”, de Charles Dickens. Como o título sugere, a história abrange dois lados de um grande conflito: os ingleses e os franceses, durante a Revolução Francesa. No livro, Dickens oferece múltiplas perspectivas dos mesmos personagens, algo que os nativos de gêmeos adoram.

Câncer — A Outra Volta do Parafuso (1898), Henry James Alguns dizem que “A Volta do Parafuso” é uma história de terror, outros a encaram como um relato de instabilidade mental. No livro, uma governanta chega em uma cidade distante para cuidar de duas crianças e começa a ser perturbada por visões assombrosas. Mas, mesmo com medo, ela se preocupa com as crianças e faz de tudo para defendê-las. Está é a leitura perfeita para os cancerianos, que são muito protetores e apegados à família.

Leão — Um Ianque na Corte do Rei Arthur (1889), Mark Twain Os leoninos gostam de ser o centro das atenções e têm um grande poder de persuasão. Geralmente, também são carismáticos e encantadores. É por isso que combinam com o livro “Um Ianque na Corte do Rei Arthur”, uma joia da literatura americana. A história gira em torno de Hank, um homem que é levado de volta aos tempos medievais. Ele consegue convencer as pessoas dizendo que é um mago onisciente e todo-poderoso, tornando-se adorado por todos.

Virgem — Cândido, ou O Otimismo (1759), Voltaire Virginianos são muito analíticos e inteligentes e, como tal, valorizam a verdade. As pessoas desse signo não são severas como os capricornianos podem ser, mas também gostam de humor ácido. Por isso, os nativos de Virgem devem ler esse livro de Voltaire, uma das maiores obras de sátira já escritas. “Cândido, ou O Otimismo” conta a história de um jovem ingênuo e otimista que viaja pelo mundo até encontrar o sentido da vida.

Libra — Uma Passagem para a Índia (1924), Edward Morgan Forster Como bons defensores da harmonia e da justiça, os librianos são especialistas em resolver conflitos. Por isso, os nativos de Libra combinam com o livro “Uma Passagem para a Índia”, que fala sobre o colonialismo britânico em territórios indianos e as consequências dessa invasão na vida da população. É uma obra de ficção que aborda conflitos brutais de cultura, o que certamente prenderia a atenção de qualquer libriano.

Escorpião — Lolita (1955), Vladimir Nabokov Os escorpianos são profundamente apaixonados e sabem que o amor pode se transformar rapidamente em obsessão. Então, não há livro melhor para esse signo do que “Lolita”, de Vladimir Nabokov. Polêmica, a história gira em torno de Humbert Humbert, um professor que é obcecado por sua enteada, Lolita, uma garota de apenas 12 anos. Paixão, neurose e tabus se encontram nessa obra, que pode ser um verdadeiro deleite para os nativos de Escorpião.

Sagitário — A Ilha do Tesouro (1882), Robert Louis Stevenson Sagitarianos são divertidos, alegres e aventureiros, assim como o romance pirata “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson. Cheio de mistérios, ação e intrigas, esse livro se tornou a base para a franquia de filmes “Piratas do Caribe”. E, independente da idade, uma caça ao tesouro sempre será fascinante para os nativos de Sagitário. Essa é uma obra atemporal, que sempre encantará adultos e crianças.

Capricórnio — Grandes Esperanças (1861), Charles Dickens Capricórnio é o signo mais sério e estoico do zodíaco. Além disso, valoriza histórias de sucesso e está sempre tentando se superar. Então, o livro ideal para os capricornianos é o clássico “Grandes Esperanças”, de Charles Dickens, que conta a história de Pip, um órfão criado rigidamente pela irmã mais velha em um lar muito humilde, mas que tem a vida transformada ao saber que é herdeiro de uma grande herança.

Aquário — House of Leaves (2000), Mark Z. Danielewski Intelectual, excêntrico e criativo, Aquário é verdadeiramente único entre os signos do Zodíaco. Os aquarianos gostam de fazer as coisas do seu jeito e podem ser tudo, menos tradicionais. Não há livro melhor para eles, então, do que “House of Leaves”, considerado um clássico da literatura pós-modernista. A obra conta a história de uma família que se muda para Ash Tree Lane e descobre que sua nova casa é maior por dentro do que por fora.