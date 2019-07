As 12 melhores séries da Netflix, de acordo com os assinantes

1 — Orange Is The New Black (2013), Jenji Kohan

A série é baseada no livro “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”, de Piper Kerman, que passou um ano na prisão, nos Estados Unidos. Assim como na obra, a trama se desenvolve em torno de Piper, uma mulher da classe média alta, que mora em Nova York, e é condenada por participação no transporte de uma mala de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na prisão, ela se depara com outra realidade, carregada de tensão.